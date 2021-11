Bottroper Tafel sammelt Geschenkpäckchen für Weihnachten

Bottrop. Die Bottroper Tafel sammelt wieder Weihnachtspäckchen für ihre Kunden. Wie Bürgerinnen und Bürger helfen können und welche Geschenke Sinn machen.

Mit der Aktion „Menschen helfen Menschen, auch zu Weihnachten“ möchte die Bottroper Tafel Hilfsbedürftigen eine Freude zum Fest machen. Zusammen mit Oberbürgermeister Bernd Tischler, den Ratsparteien, dem Bundestagsabgeordneten Michael Gerdes (SPD) sowie den Landtagsabgeordneten Anette Bunse (CDU) und Thomas Göddertz (SPD) ruft sie Bottroper dazu auf, Päckchen zu packen.

Befüllt werden können die Pakete mit haltbaren Waren wie Süßigkeiten, Kosmetikartikeln, Konserven, Kaffee, Tee, Konfitüre oder Geflügelwurstwaren. Auch selbst gebackene Plätzchen oder ein kleines Geschenk kann verpackt werden. Die Tafel bittet darum, keine gebrauchte Kleidung oder gebrauchten Spielzeug und auch kein frisches Obst, Gemüse, Tabakwaren oder Alkohol zu verschenken.

Weihnachtspäckchen der Bottroper Tafel für 1200 Haushalte

Jedes Päckchen sollte beschriftet sein mit der Info, für wen das Geschenk geeignet ist: Mann, Frau, Ehepaare ohne Kinder, Mädchen oder Jungen mit Altersangabe. Die Tafel sammelt die Pakete und packt auch selbst welche – 1200 Haushalte gilt es zu versorgen.

Die Päckchen können bis zum 10. Dezember bei der Tafel an der Gladbecker Straße 108/110 montags, mittwochs und freitags von 10 bis 15 Uhr und dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr abgegeben werden.

Weitere Annahmestellen sind der Kindergarten St. Maria Himmelfahrt in Feldhausen auf der Bonhoefferstraße 8, in Kirchhellen die Orthopädie Schuhtechnik Flockert auf der Hauptstraße oder bei Tafel-Leiter Dieter Kruse in der Burgstraße 33 sowie in Grafenwald die Stadt-Sparkasse in der Töpferstraße. In Altbottrop können die Pakete zudem bei der Deutschen Bank am Pferdemarkt, bei der Stadt-Sparkasse in der Boy und im Fuhlenbrock abgegeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop