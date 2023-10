Bottroper Tafel bittet um Weihnachtspäckchen für Bedürftige

Bottrop. Die Tafel bittet die Bottroper, Weihnachtspäckchen für Bedürftige zu packen. Was die Päckchen enthalten sollten und was nicht, erklärt die Tafel.

Die Bottroper Tafel bittet erneut in diesem Jahr um die Spende von Weihnachtspäckchen für Bedürftige. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen zur Teilnahme an der Aktion: „Menschen helfen Menschen, auch zu Weihnachten“

Laut Tafel sollen die Päckchen mit haltbaren Waren wie Süßigkeiten, Kosmetikartikel, Konserven aller Art, (löslichen) Kaffee, Tee, Konfitüre und – wenn möglich – Geflügelwurstwaren gepackt werden.

Auch selbst gebackene Plätzchen oder ein kleines Geschenk seien sehr willkommen. Aber: kein frisches Obst, Gemüse, Tabakwaren und Alkohol.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Ganz wichtig: „Wir bitten Sie, keine gebrauchte Kleidung oder gebrauchtes Spielzeug zu verpacken“, so die Bottroper Tafel. Auf jedem Päckchen soll ein Aufkleber befestigt werden, sodass ersichtlich ist, für wen das Geschenk bestimmt ist (Mann, Frau, Ehepaar mit oder ohne Kinder, Mädchen oder Junge mit Altersangabe). Auch wichtig: kein Inhaltsverzeichnis.

Die Tafel sammelt die Päckchen. Falls die Aktion für die 1800 Haushalte nicht ausreicht, packen die Tafel-Mitarbeiter zusätzliche Päckchen.

+++ Sie interessieren sich für Themen rund um Familien und Freizeit-Tipps fürs Wochenende? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter „WAZ up Familie“!+++

Um sicherzustellen, dass nicht zu wenige Päckchen vorhanden sind, können die Geschenkpäckchen ab Montag, 4. Dezember, bis Mittwoch, 6. Dezember, bei der Tafel Gladbecker Straße 108/110 zwischen 9 und 13.30 Uhr abgegeben werden. Bei Fragen: 02041 3767112.

Weihnachtspäckchen: Die Sammelstellen in Bottrop und Kirchhellen

Weitere Annahmestellen sind: Für Feldhausen ist es der Kindergarten an der Bonhoefferstraße 8, für Kirchhellen die Orthopädie-Schuhtechnik Flockert an der Hauptstraße 48, für Grafenwald die Stadtsparkasse an der Töpferstraße 23.

Auf Bottroper Stadtgebiet ist es die Deutsche Bank (Osterfelder Straße 17) nahe des Pferdemarkts, die Stadtsparkasse Boy (Johannesstraße 5) und die Stadtsparkasse Fuhlenbrock (Im Fuhlenbrock 118).

Unterstützt wird die Aktion von Oberbürgermeister Bernd Tischler und den Ratsparteien der Stadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop