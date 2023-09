Bottroper Tafel: Angebot, Ausgabestellen, Öffnungszeiten

Die Tafel versorgt in Bottrop Bedürftige mit Lebensmitteln.

Bottrop. Rund 2000 Menschen in Not versorgt die Bottroper Tafel wöchentlich mit Lebensmitteln. Sie ist auch in drei Stadtteilen präsent. Die Details.

Seit mehr als 20 Jahren versorgt die Bottroper Tafel Menschen in Not mit Lebensmitteln. Das ist zuletzt immer schwieriger geworden: Einerseits hat sich die Zahl der Tafelgäste durch Flüchtlinge erhöht. Andererseits erzählt die Tafel von Supermärkten und Discountern immer weniger Lebensmittel-Spenden. „Die Kunst ist, immer weniger gerecht zu verteilen“, sagt Dieter Kruse, Vorsitzender des Trägervereins „Partner für Jung und Alt Bottrop“. So können Bedürftige das Tafel-Angebot nutzen:

Ausgabestellen und Öffnungszeiten

An diesen vier Standorten in Bottrop gibt die Tafel Lebensmittel aus:

Hauptstelle, Gladbecker Straße 108-110: Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 14.30 Uhr.

Ebel, Bernepark, Ebelstraße 25a: Dienstag von 11 bis 12 Uhr.

Kirchhellen, Pfarrheim St. Johannes, An St. Johannes 5: Dienstag von 11 bis 12 Uhr.

Boy, Paul-Gerhardt-Kirche, Paul-Gerhardt-Allee 7: Donnerstag von 11 bis 12 Uhr.

Ausgaberegeln

Seit Mai 2023 werden für die Lebensmittelausgabe Nummern an die registrierten Kunden verteilt. Für jeden Ausgabetag werden laut Verein neue, zufällige Nummernlisten erstellt. Die können über die Website bottroper-tafel.de (Menüpunkt Lebensmittel) abgerufen werden.

Kunde werden

Neue Gäste der Tafel werden montags, mittwochs oder freitags zwischen 10 und 12 Uhr am Hauptstandort an der Gladbecker Straße 108-110 in die Kundendatenbank aufgenommen. Dazu müssen sie vorlegen: ihren Personalausweis und einen Nachweis darüber, dass sie soziale Leistungen empfangen (wie Bürgergeld, Wohngeld, Grundsicherung).

Einen Aufnahmestopp, wie andere Tafeln ihn bereits verhängt haben, gibt es in Bottrop nicht.

Kleiderladen

Die Bottroper Tafel betreibt eine Second-Hand-Kleiderkammer, die über die Otto-Krawehl-Straße 4 zu erreichen ist. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 14.30 Uhr; Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr.

Spenden

Wer die Arbeit der Bottroper Tafel unterstützen möchte, kann zum Beispiel Geld spenden. Das sind die Bankverbindungen: Sparkasse Bottrop, IBAN: DE81 4245 1220 0000 0555 74, BIC: WELADED1BOT; Volksbank Kirchhellen e.G., IBAN: DE91 4246 1435 0244 0000 00, BIC: GENODEM1KIH

Aber etwa auch Privat- und Kleingärtner können helfen, indem sie der Tafel Obst oder Gemüse überlassen. Und vor Weihnachten sind die Bottroperinnen und Bottroper wieder dazu aufgerufen, Weihnachtspäckchen zu packen.

Und sonst

Sucht die Tafel dringend neue ehrenamtliche Mitglieder!

Infos und Kontakt

Der Verein betreibt eine Homepage: bottroper-tafel.de Die Tafel ist telefonisch zu erreichen unter 02041 37671-12/-13 und per E-Mail an bottropertafel@gmail.com

