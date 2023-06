Bei einem Unfall auf der Bottroper Straße in Kirchhellen wurden insgesamt vier Fahrzeuge erheblich beschädigt

Verkehrsunfall Bottroper Straße: Retter bringen drei Personen in Kliniken

Bottrop-Kirchhellen. Ein schwerer Unfall ereignete sich in Kirchhellen. Die Bottroper Feuerwehr kümmerte sich um die Verletzten. Die Polizei ermittelt die Ursache.

Nach einem weiteren schweren Verkehrsunfall in Kirchhellen musste der Rettungsdienst drei Personen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser bringen. In den Verkehrsunfall waren insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt, berichtet die Feuerwehr.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden! +++

Zu dem Unfall auf der Bottroper Straße war es am Sonntag 25. gegen 13 Uhr gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete er sich an der Ecke Utschlagstraße. Die darin verwickelten vier Fahrzeuge wurden stark beschädigt, heißt es. Da Öl oder Benzin ausgelaufen waren, mussten die Einsatzkräfte die Fahrbahn reinigen.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Die Bottroper Straße wurde voll gesperrt, damit die Polizei ihre Ermittlungen zur Unfallursache aufnehmen konnte und die Reinigung der Fahrbahn möglich wurde. Die Feuerwehrleute konnten ihren Einsatz nach gut einer Stunde beenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop