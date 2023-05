Bottroper Stenkhoffbad startet Vatertag in die Freibadsaison

Bottrop. Das Stenkhoffbad, Bottrops einziges Freibad, startet an Christi Himmelfahrt in die Freibadsaison. Die Wetteraussichten sind gut, aber frisch.

Das Stenkhoffbad startet in die Freibadsaison: Ab Christi Himmelfahrt wird das Bottroper Freibad an der A2 geöffnet sein, erstmal nur für sechs Stunden am Tag.

Bis das Wetter etwas besser und wärmer wird, öffnet das Stenkhoffbad von 12 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten sollen dann ausgeweitet werden. Die Vorhersage für Christi Himmelfahrt ist schon mal ganz gut, aber noch etwas kühl: Etwa 16 Grad und Sonne-Wolken-Mix sind angesagt.

Eigentliche hatte die Saison schon am 1. Mai starten sollen, aber der kühle Frühling hat die Pläne durchkreuzt. Über den Winter waren die Becken geleert und von Schlamm befreit worden. Seit einigen Wochen sind sie bereits wieder gefüllt, um sich langsam per Solarabsorberanlage aufzuwärmen.

Freibadsaison in Bottrop beginnt: Hallenbäder reduzieren Öffnungszeiten

Personell sei der Sport- und Bäderbetrieb gut aufgestellt, hatte Jürgen Heidtmann, Leiter des Sport- und Bäderbetriebs, bereits im April gesagt. Das geschlossene Hallenbad trägt dazu bei, dass Personal verfügbar ist, wenngleich man auch mit krankheitsbedingten Ausfällen kämpfe.

Die beiden Hallenbäder in Welheim und Kirchhellen haben mit Beginn der Freibadsaison etwas verkürzte Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb. Beide Bäder haben samstags von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Während das Bad in Welheim sonntags geschlossen ist, hat das Bad in Kirchhellen an diesem Tag ebenfalls von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Preislich ändert sich im Stenkhoffbad in diesem Jahr nichts: Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren 3 Euro, Frühschwimmer ebenfalls 3 Euro.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop