Bottroper Stadtspitze: Diese Pläne hat der einzige Kandidat

Emilio Pintea (Mitte) spricht mit den Bürgerinnen und Bürgern in Bottrop über Sicherheitsfragen. Hier nahm der Rechtsamtsleiter an einer Bürgerversammlung in der Rathausschänke teil, zu der Karl Reckmann (links) als Vorsitzender der CDU in Stadtmitte eingeladen hatte. (Archivbild)