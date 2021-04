Bottroper Sportvereine können mit Corona-Hilfe rechnen

Sportplätze - wie hier an der Paßstraße - oder Turnhallen können coronabedingt kaum genutzt werden. Manche Sportvereine spüren die Auswirkungen.

Bottrop. Sport- und Bäderbetrieb legt Unterstützungsfonds für Vereine auf. Es stehen 5.000 Euro für Mitgliedergewinnung zur Verfügung.

Auf Anregung des Bottroper Sportbundes hat der Betriebsausschuss des Sport- und Bäderbetriebes in der vergangenen Sitzung beschlossen, aufgrund der aktuell schwierigen Lage für die Sportvereine im Jahr 2021 einen Hilfe-Fonds einzurichten.

Einbußen durch Mitgliederkündigungen

Der Bottroper Breitensport stehe vor einer nie dagewesenen Herausforderung, so die Begründung. Durch die Covid19-Pandemie und aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes sei die Ausübung von Sport in Sportvereinen aktuell nicht möglich. Bereits im ersten „Lockdown“ im Jahr 2020 sei der Sport gänzlich zum Erliegen gekommen. Die Sportvereine hätten durch Mitgliedschaftskündigungen mit entsprechenden Beitragseinbußen zu kämpfen. Zur Unterstützung der Mitgliedergewinnung wurde deshalb nun ein „Unterstützungsfonds für Bottroper Sportvereine“ in Höhe von insgesamt 5.000 Euro eingerichtet. Dieser Fonds kann von Sportvereinen angefordert werden, die durch Mitgliederaktionen auf den Sportverein aufmerksam machen möchten.

Maximal 250 Euro pro Verein

Die Auszahlungshöhe liegt bei maximal 250 Euro. Sollten mehr als 20 Vereine eine Unterstützung beantragen, so wird der Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 Euro anteilig vergeben.