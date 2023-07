Bottroper Sportprojekt führt Kinder zu Schwimmabzeichen

Bottrop. Rund 50 Kinder nahmen an einem Intensiv-Schwimmkurs im Hallenbad Welheim teil. Ein Angebot der Bottroper „Sportif-Initiative“ in den Ferien.

50 Kinder nutzten in den Sommerferien ein kostenloses Angebot im Hallenbad in Welheim. Ein Team aus qualifizierten Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrern vermittelte in jeweils einstündigen Kursen die wichtigsten Techniken der Fortbewegung im Wasser.

Auf dem Programm standen Wassergewöhnung, das richtige Atmen, das Tauchen mit geöffneten Augen, der Sprung in das tiefe Wasser sowie das Rollen, Drehen und Gleiten. Darüber hinaus ging es auch um die obligatorischen Baderegeln und ganz nebenbei hatten die Kinder auch noch jede Menge Spaß im Becken. Denn auch das freie Bewegen und Spielen im Wasser stand in der Ferienzeit auf dem Stundenplan.

„Die Übungsleiter finden einen spielerischen Zugang und fördern und fordern die Kinder ganz individuell entsprechend ihrer Fähigkeiten. Die Teams arbeiten großartig mit den Kindern“, nennt Henning Wiegert für die Steuerungsgruppe des „Sportif“-Projektes den wesentlichen Erfolgsfaktor der Schwimm-Initiative.

Mehr als zwei Drittel der Kinder haben jetzt das „Seepferdchen“

Am Ende legten diesmal mehr als zwei Drittel aller Kinder erfolgreich die Seepferdchenprüfung ab. Fünf Kinder mit guten Vorleistungen meisterten sogar die Prüfung zum Bronze-Abzeichen. Alle anderen nahmen auf Grundlage ihrer individuellen Niveaustufen des Schulschwimmpasses NRW die notwendigen Grundlagen mit, um ebenfalls bald die erste Prüfung auf dem Weg zu einem sicheren Schwimmer zu absolvieren.

Zum Trainerteam der Schwimm-Initiative in den Sommerferien 2023 gehörten: Alexander Pledl, Anika Weibl, Ina Siegburg, Jana und Pia Wulf, Jasmin Ommen sowie Laura und Kira Thürstein. Die nächsten Intensivkurse für Grundschulkinder der dritten und vierten Klassen sind für die Herbstferien geplant.

Das Projekt Sportif (SPORTmotorik. Individuelle Förderung) ist seit 2010 in Bottrop etabliert und eine gemeinschaftliche Initiative der Bezirksregierung Münster, des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes und des Bottroper Sportbundes. Damit verteilen sich die Kompetenzen auf die drei Projektsäulen Schule, Stadtverwaltung und Sport.

