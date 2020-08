Bottroper Sportif-Initiative informiert Eltern per Homepage

Kinder der Richard-Wagner-Schule klettern beim Sportif-Klettertag für Grundschulen in der Kletterarena 79 in Bottrop.

Wie man Sportunterricht auf Distanz umsetzt, erklären Berater auf der Sportif-Homepage. Hier ist die Adresse: sportif-bottrop.de

Sportif geht online. Das Förderprojekt, das seit 2009 Kinder und Jugendliche an den Sport heranführt und auch zur Sichtung und Förderung von Talenten dient, geht mit einer eigenen Internetseite für Eltern und Sportlehrer an den Start. Zu erreichen ist die Seite unter der Adresse www.sportif-bottrop.de

„Ich freue mich, dass ich seit zehn Jahren das Projekt als Schirmherr begleiten und heute den roten Startknopf für die Homepage drücken darf“, sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler. Der Verwaltungschef bedankte sich bei Projektleiter Michael Schön sowie Martin Schmid, Simone Lewald und Steffi Hollensen vom Bottroper Sportbund und Henning Wiegert vom Bottroper Sport- und Bäderbetrieb für deren Engagement. „Ich möchte alle Aktiven rund um das Projekt ermutigen, weiter zu machen, was in Corona-Zeiten nicht immer einfach ist. Was Ihr tut, ist von unschätzbaren Wert“, sagte der Oberbürgermeister.

Neue Webseite informiert Eltern und Sportlehrer

Mit der Webseite sei nun auch eine Informationsplattform für Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie weitere Interessierte geschaffen worden, erklärte Projektleiter Michael Schön. „Wir möchten unsere Idee, unsere Maßnahmen und unsere Ziele ja transportieren und darüber hinaus auch Bewegungsangebote vorstellen, die in Schule und Freizeit umgesetzt werden können“, sagte der Lehrer.

Kernelement von ‚Sportif‘ sind die jährliche motorischen Tests der Bottroper Grundschüler in den zweiten Klassen. „Darauf aufbauend haben wir einen vielfältigen Strauß an Maßnahmen geschaffen, um Bewegung in und um Schule zu fördern“, erklärte Schön. Tanzfeste oder die Tage der Talente sind nur zwei Beispiele für solche Fördermaßnahmen.

Sportliche Initiative kann viele Türen öffnen

Sportif-Fitnesstest in der Sporthalle Lehmkuhle in Bottrop: Zum Abschluss stand ein Sechs-Minuten-Lauf auf dem Plan. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Dass neben den Schulen auch der Bottroper Sportbund sehr früh an Sportif beteiligt war, habe dabei geholfen, den Sportunterricht in den Schulen mit Freizeitaktivitäten zu verzahnen. Denn so bieten die Vereine unter dem Dach des Sportbundes nicht nur Sport an, sondern profitieren von dem Sportif-Projekt direkt auch für ihre Nachwuchsförderung. „Wir möchten für alle Kinder passgenaue Maßnahmen anbieten“, sagt Martin Schmid vom Bottroper Sportbund. Dazu zählten Angebote in den Bereichen Kompensation, Talentförderung sowie Breitensport.

Ganz wesentlich zum Gelingen trage das Netzwerk bei, das sich aus Vertretern des Sport- und Bäderbetriebes, dem Berater für den Schulsport der Bezirksregierung Münster sowie dem Bottroper Sportbund zusammen. „Dadurch haben wir Zugriff auf die wichtigsten Akteure rund um den Sport in Bottrop und können viele Türen öffnen, um Angebote zu unterbreiten“, sagte Michael Schön.

Lob vom Schulministerium eingeheimst

Bewegung, Spiel und Sport seien wichtig für ein gesundes und aktives Leben. „Besonders auch in Zeiten von Corona, wo Sportunterricht nicht stattfinden konnte und Sportstätten geschlossen waren, benötigen wir Angebote, die auch zu Hause in der Freizeit wahrgenommen werden können“ erklärte der Sportif-Projektleiter. Sportif biete den Schulen zahlreiche Bewegungs- Spiel und Sportangebote über den normalen Sportunterricht hinaus. Davon profitierten vor allem die Grund- und Förderschulen.

„Das Lob der Staatskanzlei und des Ministeriums für Schule und Bildung im letzten Jahr hat uns bestärkt diesen wichtigen Weg weiterzugehen”, erläutert Hennig Wiegert vom Bottroper Sport- und Bäderbetrieb. Und er kündigte an: „Wir haben noch viel vor und hoffen natürlich, dass wir auch in dieser besonderen Zeit Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in Schule und in den Vereinen anbieten können.“