Bottroper Spedition verschifft Kirchenglocken nach Afrika

Bottrop / Oberhausen. Rotarier aus Oberhausen haben für eine Kirche in Kamerun Fenster und Glocken organisiert. Von Bottrop aus geht der ungewöhnliche Transport los.

Die Holzpalette knirscht und splittert. Staplerfahrer Eugen Kail setzt noch einmal zurück, greift neu zu. Erst dann kann er die schwere Fracht anheben. Gut 1,7 Tonnen wiegt die bronzene-Kirchenglocke, die er nun in den Überseecontainer auf dem Hof der Bottroper Firma AS-Trans verfrachtet. Drei weitere Glocken folgen, dazu Spezialkisten, in denen Kirchenfenster transportsicher verpackt sind.

Die Oberhausener Rotarier schicken gemeinsam mit dem Bottroper Spedition die außergewöhnliche Fracht nach Kamerun. In der Provinzhauptstadt Maroua werden Glocken und Fenster in der neuen katholischen Kathedrale eingebaut. Bischof Bruno Ateba hat sich an den Oberhausener Rotarier Michael Bülhoff gewandt, denn Kirchenfenster und Glocken werden in dem afrikanischen Land nicht hergestellt. Die Oberhausener Rotarier bilden vor Ort eigentlich Steinmetze aus, aber mit dem Bischof sei er schon seit vielen Jahren bekannt, so Bülhoff.

Rotary Oberhausen bildet in Kamerun Steinmetze aus

Also macht sich nun von Bottrop aus eine außergewöhnliche Fracht auf den Weg. Denn neben Glocken und Fenstern verschifft Spediteur Anton Schmirler noch eine Maschine, um Steine zu zerschneiden und Material, um Augenoptiker in Kamerun auszubilden – ein Projekt der dortigen Rotarier.

Michael Bülhoff (r.) beim Ausbau der Kirchenfenster in St. Antonius in Bochum, gemeinsam mit Ulrich Linhoff von der Propsteipfarrei St Peter und Paul. Foto: Wicho Hermann

Schmirler ist seit gut 40 Jahren im Speditionsgeschäft, aber so ein Glockentransport ist für den Bottroper auch eine Premiere. „Wir müssen eine Konstruktion zimmern, um die Glocken im Container zu verkeilen“, erklärt er die Schwierigkeit. Denn die tonnenschweren Teile dürfen nicht ins Rutschen kommen. „Sonst ist der restliche Inhalt des Containers nur noch Schrott“, bringt es Schmirler auf den Punkt.

Glocken kommen aus dem Saarland, Fenster aus Bochum

Die Glocken hat Bülhoff im Saarland aufgetan. In Neunkirchen hat er sie aus einer evangelischen Kirche ausgebaut. „Mit einem Flaschenzug haben wir sie in die Glockenstube abgelassen und dann per Autokran herausgehoben“, erinnert er sich an die aufwändige Arbeit. Die Kirchenfenster kommen aus Bochum, waren bisher in der katholischen Kirche St. Antonius verbaut. Die wurde jedoch aufgegeben, soll umgebaut werden, es sollen Wohnungen entstehen. Die künstlerischen Fenster finden jetzt wenigstens eine neue Verwendung.

Wenn der Container voll ist, alles ordentlich verzurrt und sicher verpackt ist geht es auf dem Bottroper Lkw zum Duisburger Hafen. Da wird der Container auf ein Binnenschiff verladen und kommt bis Antwerpen. Von da aus geht dann die Schiffspassage nach Kamerun. Anton Schmirler ist selbst Rotarier im Club Kirchhellen-Gladbeck. Man kennt sich, es ist nicht der erste Transport, den die die beiden gemeinsam stemmen. „Und wenn man dann gefragt wird, hilft man Freunden spontan.“

Container bleibt ebenfalls in Kamerun

Den Transport von Glocken und Fenstern zahlt der Bischof selbst. Die Kosten für das übrige Hilfsmaterial übernehmen die Oberhausener Rotarier, schließlich wird es für ihr Hilfsprojekt vor Ort gebraucht. Das gilt übrigens auch für den Überseecontainer. Der wird einen Standort in Maroua erhalten. „Aus dem Container heraus können dann die Steinmetze, die wir ausgebildet haben, ihre Waren anbieten“, sagt Michael Bülhoff.

Denn Ziel sei es, dass sich das Projekt verselbstständige, die Unterstützung der Rotarier irgendwann nicht mehr benötigt wird. Allerdings: Eine Erinnerung an die Hilfe aus dem Revier bleibt. Der Container ist von außen extra neu gestaltet worden, die Aufschrift lautet jetzt „Rotarier Oberhausen“.