Bottroper SPD-Abgeordneter lobt Sozialpaket bei Corona-Not

Bottrop. Der Bottroper SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes macht auf weitere Hilfen für Menschen aufmerksam, die in der Corona-Krise in Not geraten.

Menschen, die wegen der Corona-Pandemie unverschuldet in Existenznot geraten, erhalten weiterhin Unterstützung. Dafür hat der Bundestag mit der Verabschiedung des Sozialschutzpaketes III gesorgt. „Viele Menschen machen sich große Sorgen, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir mit dem Sozialschutzpaket III das soziale Sicherungsnetz weiter stärken und all diejenigen unterstützen, die es jetzt am dringendsten brauchen“, meint der Bottroper SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes.

150 Euro pro Kind als Bonus

Gerdes hat die Verabschiedung auch des neuen Sozialschutzpaketes als Mitglied des Sozialausschusses im Bundestag mit vorbereitet. Das Gesetzespaket sieht einen Bonus von 150 Euro pro Kind vor, der nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird. Erhöhte Kosten durch Lieferung und Abholung der Mittagessen in Kitas, Schulen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung werden weiter gedeckt. Erwachsene im Grundsicherungsbezug erhalten 150 Euro. Auch der erleichterte Zugang zur Grundsicherung wird verlängert.

„Wir wollen sicherstellen, dass niemand aufgrund der Krise seine Wohnung oder seine Rücklagen fürs Alter aufgeben muss“, betonte Gerdes. Die Mindesteinkommensgrenze von 3900 Euro im Künstlersozialversicherungsgesetz für Künstler und Soloselbstständige, die in der Kulturbranche unter der Corona-Krise besonders leiden, wurde auch 2021 ausgesetzt. Außerdem wurde das Programm „Neustart Kultur“ für Kultureinrichtungen mit einer weiteren Milliarde Euro aufgestockt.