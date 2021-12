Sparkassen-Sprecher Frank Pinnow - hier mit Sparkassen-Vorstand Thomas Schmidt und Johannes Fundermann, dem Vorsitzenden der Bottroper Kunstgemeinschaft (von links) - geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand.

Sparkasse Bottrop Bottroper Sparkassen-Sprecher Frank Pinnow geht in Ruhestand

Bottrop. Ob beim Prinzenwiegen, Tennis oder Brezelfest: Frank Pinnow ist in Bottrop gerngesehen. Jetzt geht der Sparkassen-Sprecher in den Ruhestand.

Ob es die Pokalübergaben an die Gewinner der Tennis-Stadtmeisterschaften war, die Einweihung eines neuen Kinderspielplatzes oder das traditionelle Prinzenwiegen zu Karneval - einer fehlte so gut wie nie: Frank Pinnow. Doch jetzt geht der langjährige Sprecher der Bottroper Sparkasse in den Ruhestand. Zum Ende des Jahres hört er auf.

Frank Pinnow ist eines der bekanntesten Gesichter des Geldhauses. Über 40 Jahre hat er das Bild der Sparkasse in der Öffentlichkeit mitgeprägt. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann übernahm er Mitte der 1990er Jahre die Funktion des Pressesprechers. Er hat Geschäftsstellenöffnungen und -schließungen begleitet, stand an der Seite des Sparkassenvorstands in Bilanzpressekonferenzen Rede und Antwort und hat das Immobilien-Center der Sparkasse mit auf den Weg gebracht.

Die Bottroper per Euro-Starterpacks mit Bargeld versorgt

Zu den Höhepunkten in seinem Job zählt Frank Pinnow nicht nur die Aufstellung der Brezelbruder-Skulptur in Kirchhellen oder das 125-jährige Jubiläum der Sparkasse im Jahr 2003, sondern vor allem die Euro-Umstellung. „Die Einführung einer neuen Währung, so etwas passiert sicherlich nur einmal im Leben“ berichtet er. „Der logistische Aufwand war immens, aber dank guter Vorbereitung und der Ausgabe der begehrten Euro-Starterpacks klappte es problemlos, die Bottroper Bürgerinnen und Bürger mit dem neuen Bargeld zu versorgen“, erinnert er sich.

Man konnte Frank Pinnow bei vielen Gelegenheiten antreffen. Er war bei Vereinen und Organisationen gerngesehen, überraschte oft mit Spendenschecks oder Geschenken. So verwundert es kaum, dass aus geschäftlichen Kontakten auch viele Freundschaften entstanden. Persönlich verabschieden kann sich der Sparkassensprecher wegen der Schutzvorkehrungen in der Corona-Pandemie fast zwangsläufig nicht. In einer Feierstunde sprach der Vorstand der Sparkasse ihm seinen besonderen Dank aus.

