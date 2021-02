Bottroper sollen Zahnarztbesuche trotz Corona wahrnehmen

In den Zahnarztpraxen fühlen sich offenbar vielen Patienten derzeit nicht wohl - aufgrund der Corona-Pandemie. Dazu gibt es aber keinen Grund, sagt die Zahnärztekammer.

Bottrop. Zahnärztekammer betont: Praxen sind beim Hygiene- und Patientenschutz bestens aufgestellt. Gesundheitsschäden vorbeugen.

In den Zeiten des Lockdowns sind viele Patienten nach wie vor verunsichert, was den Besuch von Zahnarztpraxen betrifft. Deshalb appellieren die Zahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe erneut an alle Patienten, Zahnarztbesuche wahrzunehmen – im eigenen Interesse.

Arbeit in Schutzausrüstung auf Klinikniveau

„Zahnarztpraxen sind nachweislich bestens im Hinblick auf Hygiene- und Patientenschutz aufgestellt“, betont Jost Rieckesmann, Präsident der Zahnärztekammer: „In Zahnarztpraxen wird schon immer mit Schutzausrüstung auf Klinikniveau gearbeitet. Nach jeder Behandlung werden alle Oberflächen sorgfältig desinfiziert, alle Instrumente sterilisiert und für jeden Patienten frisch aufgelegt. Die Abstandsregeln werden eingehalten und die Patienten einzeln einbestellt sowie räumlich getrennt.“

Der Besuch beim Zahnarzt sei wichtig, betont Dr. Holger Seib,Vorstandsvorsitzender der KZVWL: „Dadurch kann größeren Schäden für die Mund- und Zahngesundheit vorgebeugt werden. Und nicht nur das: Wenn Kontrollen, notwendige Behandlungen oder regelmäßige Präventionsmaßnahmen unterbleiben, kann sich das negativ auf Herzkreislauf-, Nieren- und Lungenerkrankungen sowie Diabetes auswirken.“

