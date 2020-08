Bottroper sollen für ihre Stadt Rad-Kilometer sammeln

Möglichst viele Bottroper sollen sich am Stadtradeln in diesem Jahr beteiligen, so der Wunsch der Verantwortlichen.

Bottrop. Bottrop beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln. Für drei Wochen sollen so viele Bottroper wie möglich aufs Rad umsteigen. So kann man mitmachen.

Die Stadt Bottrop macht erneut mit bei der bundesweiten Kampagne Stadtradeln. Vom 5 bis zum 25 September sind wieder alle Bottroper aufgefordert, aufs Fahrrad umzusteigen und für ihre Stadt in die Pedalen zu treten. So sollen möglichst viele Radkilomter gesammelt werden.

Henning Stemmer, der kaufmännischer Leiter der Innovation City Management GmbH, ist in diesem Jahr der Stadtradel-Star in Bottrop und verzichtet für den gesamten Zeitraum aufs Auto. Foto: ICM

Besonders konsequent wird das in diesem Jahr Henning Stemmer tun. Der kaufmännische Leiter der Innovation City wird während der drei Wochen komplett aufs Auto verzichten und nur das Fahrrad nutzen. Am Donnerstag, 3. September, übergibt er um deshalb 13.30 Uhr vor dem Rathaus offiziell seinen Autoschlüssel an den Technischen Beigeordneten Klaus Müller.

Mit einer Kamera zeichnet der Bottroper Radel-Star seine Routen auf

„Ein wenig Planung und Flexibilität sind dafür unerlässlich, aber ich freue mich auf diese Herausforderung. Ich hoffe, dass sich viele am Stadtradeln beteiligen und so ein kleiner Beitrag zu mehr Klimaschutz und der eigenen Gesundheit geleistet werden kann“, sagt Stemmer. Mittels einer Action-Kamera – ein Geschenk des Stadtplanungsamtes – wird er seine Fahrten aufzeichnen um so auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

So kann man mitmachen Beim „Stadtradeln“ geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Jeder kann ein „Stadtradeln-Team“ gründen oder einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Die beliebten Starterpakete mit nützlichen Radfahrutensilien erhalten Teilnehmende dieses Jahr nur nach vorheriger Anmeldung im Stadtplanungsamt bei Jasmin Hornstein, 02041/703326

Preise für die besten Einzelradler und die besten Teams

Wie im vergangenen Jahr erwarten bei der Aktion die besten Einzelradler und -radlerinnen sowie die Teams tolle Gewinne. Die Preisverleihung wird jedoch coronabedingt in einem anderen Rahmen als üblich stattfinden.

Eine Anmeldung ist möglich unter https://www.stadtradeln.de/bottrop/