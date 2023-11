Bottroper Senioren bestohlen: Wer kennt diese Frauen?

Die Polizei fahndet in Bottrop nach zwei Tatverdächtigen.

Bottrop. Zwei Tatverdächtige sollen einem älteren Ehepaar in Bottrop die Geldbörse gestohlen haben. Die Polizei fahndet mit Fotos. Wer kennt die Frauen?

Sie sollen einem älteren Ehepaar eine Geldbörse aus der Handtasche gestohlen haben: Die Polizei fahndet nach zwei jungen Frauen.

Die beiden hatten bereits am 24. Juli in einem Discounter auf der Gladbecker Straße das Portemonnaie der Senioren beim Einkaufen gestohlen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Fotos wurden nun zur Fahndung freigegeben. (Lesen Sie hier:Warum Fahndungsfotos so spät veröffentlicht werden)

Polizei fahndet mit Fotos nach zwei verdächtigen Frauen in Bottrop

Mit der EC-Karten versuchten die Frauen kurz darauf Bargeld an einem Automaten in Bottrop abzuheben. Wer Hinweise zu den beiden Frauen geben kann, soll sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 melden.

Wer kann Hinweise zu dieser Frau geben? Foto: Polizei

Die Polizei fahndet nach dieser Frau. Foto: Polizei Bottrop

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop