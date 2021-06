Bottroper Schwimmbäder öffnen am 14. Juni – mit Anmeldung

Das Bottroper Stenkhoffbad und die Hallenbäder öffnen am 14. Juni.

Bottrop. Bottrops Schwimmbäder öffnen am 14. Juni. Für den Besuch gelten strenge Regeln, Termine müssen gebucht werden, die Kapazitäten sind beschränkt.

In den Nachbarstädten ist der Badebetrieb bereits gestartet, in Bottrop kann ab dem 14. Juni wieder geschwommen werden. Dann öffnen sowohl die Hallen- als auch das Freibad für alle. Allerdings muss man sich vor seinem Besuch im Hallenbad anmelden und seine Daten hinterlassen. Für das Stenkhoffbad wird eine telefonische Anmeldung empfohlen.

Denn die Kapazitäten im Bad sind stark beschränkt: Lediglich 250 Badegäste sind gleichzeitig im Stenkhoffbad erlaubt. Bei schönem Wetter dürfte diese Zahl schnell erreicht werden. Auch bei den Hallenbädern sind die Kapazitäten begrenzt. Im Sportpark sind maximal 60 Badegäste zugelassen, in Welheim 45 und in Kirchhellen 30. Die Stadt hat zweistündige Zeit-Slots eingerichtet: 90 Minuten dürfen sich Gäste in den Bädern aufhalten, 30 Minuten werden für die Reinigung genutzt.

Corona-Regeln in Bottroper Hallenbädern und Freibad

Warum Bottrop erst jetzt öffnet, wo doch schon dieses Wochenende das Wetter gut zu werden verspricht? „Wir gehen den sichereren Weg“, sagt Stadtsprecher Andreas Pläsken. „Für die Öffnung mussten erst einmal die Hygienekonzepte überarbeitet werden.“

Wer eines der Hallenbäder besuchen will, muss sich an folgende Regeln halten:

Hände desinfizieren vor dem Eintreten

Maskenpflicht im gesamten Schwimmbad, außer im Nassbereich

Die Duschen dürfen nach dem Schwimmen nicht besucht werden, auch die Haartrockner sind gesperrt. Die Sammelumkleiden sind gesperrt.

Für das Stenkhoffbad gelten folgende Regeln:

Auf dem gesamten Gelände (außer im Nassbereich) besteht Maskenpflicht.

Die Duschen- und Umkleideräume bleiben geschlossen.

Toiletten können bei Einlasskontrollen von nur jeweils zwei Personen betreten werden.

Die möglichen Liegeflächen werden unter Berücksichtigung der Abstandspflicht markiert.

Termine können online auf der Stadt-Homepage vereinbart werden sowie telefonisch unter folgenden Nummern:

Hallenbad an der Parkstraße: 02041/704235

Hallenbad Welheim: 02041/409424

Hallenbad Kirchhellen: 02045/83491

Stenkhoffbad: 02041/91631

Die Tickets kosten zwei Euro für Erwachsene, 1,50 für Jugendliche und 50 Cent für Kinder unter acht Jahren.

