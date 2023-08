Bottroper Schülerin angefahren: Polizei sucht Flüchtigen

Bottrop. Ein Mann auf einem Roller hat eine zwölf Jahre alte Schülerin in Bottrop angefahren und ist geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der eine Schülerin auf der Ecke Hans-Böckler-Straße/Gorch-Fock-Straße angefahren hat und geflüchtet ist. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei die Ermittlungen schnell aufnehmen, da er das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen konnte.

Der bislang Unbekannte stieß am Montag um 14.15 Uhr mit einer zwölf Jahre alten Fahrradfahrerin aus Bottrop zusammen, die die Straße an einem Fußgängerüberweg querte. Der Rollerfahrer selbst war in Richtung Innenstadt unterwegs. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte das Mädchen zu Boden. Sie wurde noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung in Augenschein genommen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Der Rollerfahrer hatte einen Drei-Tage-Bart, trug einen grauen Helm und eine Jacke. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die etwas gesehen haben könnte, sich zu melden: 0800 2361 111.

