Bottroper Schüler setzen Bäumchen in die Kirchheller Heide

Ensar, Ela, Rima, Dalia und Vinas aus der Klasse 4b der Cyriakusschule in Bottrop bei der Auspflanzaktion in der Kirchheller Heide.

Bottrop. Jubiläum für die Auspflanzaktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Kirchhellen: Sie läuft seit 25 Jahren mit Bottroper Grundschülern.

Mit Ausnahme der Coronajahre ist sie seit 25 Jahren bewährte Tradition: die jährliche Auspflanzaktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und auch in diesem Jahr legten sich rund 1200 Schülerinnen und Schüler aller Bottroper Grund- und Förderschulen drei Tage lang mächtig ins Zeug, um mit den Jungbäumchen, die sie als Erstklässler in die Beete des Waldpädagogischen Zentrums (WPZ) am Ruhehorst gesetzt hatten, jetzt den neuen Jahrgangswald in der Kirchheller Heide anzulegen.

Zur Abschlussveranstaltung des 25-jährigen Jubiläums der Schutzgemeinschaft war der Andrang entsprechend groß. Sowohl der erste Vorsitzende der Schutzgemeinschaft, Peter Pawliczek, als auch Bürgermeister Klaus Strehl sprachen Mitarbeitern, Ehrenamtlichen, Förderern und vor allem natürlich den Kindern Dank und Anerkennung aus und beschrieben die Auspflanzaktion als Investition in die Zukunft.

Marie-Luise Fasse, die Landesvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wies nachdrücklich auf die Rolle des Waldes für den Klimaschutz hin und ging neben der Bedeutung für Umwelt- und Naturschutz besonders auf den Bildungsaspekt der Auspflanzaktion ein. Dazu wies sie auf Studien hin, die belegen, dass sich Kinder durch aktives Tun nachhaltig verbunden fühlen mit den Projekten, in denen sie selbst etwas geschaffen und gepflegt haben. Die Auspflanzaktion ist also eine Maßnahme der Umweltpädagogik, die das Bewusstsein und die Sensibilität dafür fördert und stärkt, dass der Wald ein unverzichtbaren Schutzfaktor für das Weltklima ist. Folgerichtig spracht Marie-Luise Fasse abschließend ausdrücklich ihre Anerkennung für die Lehrkräfte aus, die die Kinder begleiten und das Thema mit ihnen im Unterricht vorbereiten und vertiefen.

Die Sponsoren und Helfer des Projekts Jahrgangswald 2023. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Entsprechend ernst nehmen die Kinder ihre Aufgabe. Die Klasse 4a der Schule Grafenwald hat Eichen gepflanzt, die Drittklässler der Schule am Stadtgarten haben in ihrem Abschnitt Kirschbäume in die Erde gebracht. Allerdings sind sich Frederigi ( 9 Jahre) und Burak (10 Jahre) nicht ganz einig, ob das eine Süßkirschen- oder eine Wildkirschenart war, um die sie sich gekümmert haben. Aber darauf kommt es letztlich auch nicht an, denn eins ist sicher: Irgendwem werden die Früchte in ein paar Jahren schmecken.

Auspflanzaktion in der Kirchheller Heide: Das Beiprogramm

Der pädagogische Aspekt der Auspflanzaktion wurde wie jedes Jahr dadurch unterstrichen, dass den Schülerinnen und Schülern ein umfangreiches Beiprogramm geboten wurde, in dem sie sich spielerisch mit dem Thema Natur, Wald und Tierwelt auseinandersetzten konnten. Im Schuldeutsch spricht man in dem Zusammenhang etwas trocken von der Natur als außerschulischem Lernort, die Kids finden das das Projekt einfach „mega“, „cool“ oder „nice“.

Und es wird echt eine Menge geboten: ein Fühl-Parcours, Zapfen-Zielwurf, Baumstammrücken und spezielle Highlights von „Natur on Tour“, einer Initiative von Landwirten und Jägern. Bei denen gibt es ausgestopfte Igel, Dachse, Marder, Füchse zu sehen, und wer sich traut, kann an einer lebensgroßen Holz-Kuh mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, selbst zu melken.

Die Stars sind aber Anton, ein zahmer Rabe, und Paul, das Frettchen, die Sabine Ehmanns-Kramp zum Auspflanztag mitgebracht hat. Paul ist mit etwas Vitaminpaste als Bestechung sogar bereit, sich von den Kindern streicheln zu lassen.

Am Ende ziehen die Veranstalter ein äußerst positives Fazit. Sogar das Wetter hat in diesem Jahr gut mitgespielt und es blieb an den drei Pflanztagen weitgehend trocken. Wenn alles gut geht, werden noch bis 2025 einmal pro Jahr Schulkinder den Jahrgangswald auf dieser rund einen Hektar großen Fläche durch ihre Einpflanzungen erweitern können.

Weitere Termine des WPZ: 18. bis 28. April: Einpflanzaktion der Erstjahrgänge der Bottroper Grund- und Förderschulen. 7. Mai: Frühlingsfest am Waldpädagogischen Zentrum.

