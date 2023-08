Bottroper Satire-Kolumne: Sommerloch-Phantasien im All

Bottrop. Der Bottroper Kabarettist Benjamin Eisenberg spekuliert, ob uns Aliens schon entdeckt haben und wie sie wohl unsere Despoten bestrafen würden.

Tier-Skandale sind seit jeher willkommene Meldungen fürs Sommerloch. Krokodile in Badeseen, Schlangen in Plattenbauten oder bayerische Problembären mit österreichischem Migrationshintergrund. In diesem Jahr war es also in Berlin eine Löwin, die sich als Keiler oder Sau entpuppte. Da haben die Kleinmachnower noch mal Schwein gehabt. Immerhin besser als Wölfe im Schafspelz. Die werden – nach dem AfD-Hoch in den jüngsten Umfragen zu urteilen – noch Schlagzeilen machen im heißen Herbst.

Neben etlichen deplatzierten irdischen Lebewesen sind aber auch gerne Außerirdische ein schönes Thema, wenn sich die ebenfalls oft abgehobenen und lebensweltfremden Politiker in die Sommerpause verabschieden. Und die Frage ist durchaus spannend. Sind wir schon entdeckt worden? Man stelle sich nur vor, wie der Botschafter eines Alien-Volkes seinem Dienstherrn Auskunft erteilt: „Und? Gibt es eine Zivilisation auf der Erde?“ – „Na ja, also, es gibt dort menschliche Lebewesen, aber zivilisiert … sind nicht alle davon.“ – „Ja, sind sie denn friedlich?“ – „Sagen wir mal so: Wir sollten nicht unbedingt in einem Berliner Freibad, auf dem AfD-Parteitag oder in der Ukraine landen.“

Menschheit sendet Radiosignale ins All

Wir geben uns jedenfalls die größte Mühe, entdeckt zu werden. Denn seit der Erfindung von Rundfunk und Fernsehen sendet die Menschheit pausenlos ihre Radiosignale ins All. Das heißt: Seit rund 100 Jahren winken wir mit unseren medialen Produkten im Weltraum herum und sagen: „Hallo, das sind wir, die Menschen!“

Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, dass auf WDR 4 nicht mehr den ganzen Tag Schlager laufen dürfen. Dennoch bleibt es gefährlich. Man denke sich nur, wie die Aliens in ihrem Todesstern an der Erde vorbeifliegen und durch Zufall RTL empfangen und genau in diesem Moment Dieter Bohlen seinen Mund aufmacht. Da kann man nur hoffen, dass der Superlaser gerade defekt ist.

Bereits Meisterdenker Stephen Hawking hatte davor gewarnt, dass hoch entwickelte Aliens möglicherweise durchs All zögen, um Planeten zu erobern und zu kolonisieren. – Warum sollten auch Weltraumwesen weniger aggressiv sein als die Menschheit?

Interstellare Strafdeponie für Despoten

Vielleicht sind sie aber auch klüger als wir und nehmen nur ein paar Exemplare von uns mit in ihre interstellare Strafkolonie: Trump, Putin, Erdogan, Assad, Orban, Höcke und den Wendler. Letzterer wird dann allerdings nicht selbst misshandelt, sondern nur als musikalisches Folterwerkzeug gegen die anderen eingesetzt: „Nina, ich bin wieder im Fiebaaa!“ Diese Despoten sind am Ende ihres irdischen Daseins dann zwar irgendwo im Himmel, aber trotzdem in der Vorhölle gelandet. Putin und Assad fungieren zudem auf Proxima Centauri in einem Alien-Zirkus als rotierende Zielscheiben für einen zwölfarmigen Tortenwerfer mit Sehschwäche. Erdogan steht auf einem Strafplaneten jeden Tag im Steinbruch an der Abbruchkante und bekommt für den Rest seines Lebens ein Erdbeben simuliert: Und täglich grüßt das muselmanische Murmeltier.

Der Ex-US-Präsident schließlich erhält eine besondere Strafe, die kein amerikanisches Gericht verhängen könnte. „Total Recall“ lässt grüßen: Der Sexist Trump wird nämlich den ganzen Tag genötigt von einer sechsbusigen intergalaktischen Porno-Darstellerin namens Tripel-D – wobei das D nicht nur eine Angabe der Körbchengröße darstellt, sondern auch die Abkürzung ist für „Daniels“.

Wenn diese Dame sich zur Hälfte um die eigene Achse dreht, gibt es für Trump stets eine sechsfache Ohrfeige. Dazu läuft dann wieder der Wendler: „180 Grad!“ Für die Röte im Gesicht braucht Trump dann gar keine Sonnenbank mehr. Und immer wenn die scharfe Scharfrichterin fragt: „Na, wer will noch mal ’ne Runde?“, dann rufen seine Mitgefangenen Til Schweiger und Till Lindemann: „America first!“ – Bei dem Gedanken ersehnt man schon den Tag, an dem wir endlich Kontakt aufnehmen. – Hoffentlich noch vor den nächsten US-Wahlen. Nä.

