Bottroper sammeln in drei Jahren 9,5 Tonnen Müll im Wald

Sammeln auch für die Ukraine

Gesammelt wird an jedem letzten Sonntag im Monat an immer anderen Orten. Die nächste Aktion findet am 27. im März im Bereich der Halde an der Grenze Bottrop/Gladbeck statt. Info unter waldfegen@web.de

Zusätzlich sammelte die Aktion Kleiderspende für die Kriegsopfer in der Ukraine, ein privat organisierter Transport geht nächste Woche zur polnisch-ukrainischen Grenzregion. Ein spontaner Aufruf in den sozialen Medien füllte am Sonntag einige Kofferräume.