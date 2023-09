Bottroper Rollerfahrer schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Bottrop-Kirchhellen. Zeugen gesucht: Die Polizei fahndet nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines schwarzen Audi. Dieser war in Kirchhellen in einen Unfall verwickelt.

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Audi, der am Montagmorgen in einen Verkehrsunfall in Bottrop-Kirchhellen verwickelt war. Ein 25-jähriger Bottroper, der mit einem Elektroroller unterwegs war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der beteiligte Autofahrer bzw. die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Fahrerflucht in Bottrop: Polizei hofft auf Zeugen

Der Unfall passierte am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Rentforter Straße in Kirchhellen. Während der Rollerfahrer in Richtung Gladbeck unterwegs war, wurde er im Bereich der Forststraße von einem Auto erfasst, das von der Forststraße nach links in die Rentforter Straße (Richtung Kirchhellen) abbog. Der Rollerfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise zum Kennzeichen oder eine Beschreibung des Fahrers/der Fahrerin liegen nicht vor. Auch deshalb ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Auto, dem Fahrer oder dem Unfall selbst machen können. Kontakt: 0800 2361 111.

