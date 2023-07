Bottroper rollen roten Teppich für Oldtimer in der City aus

Bottrop. In die Zeit, als Autos noch Charaktere waren, entführt die Bottroper Oldtimershow im August. Dabei gibt’s auch Neues im Viertel rund ums Rathaus.

„Heiliges Blechle!“, dürfte manch einer rufen, wenn die beliebte Oldtimershow im August in die Bottroper Innenstadt zurückkehrt. Denn am 12. August wird das gesamte Rathausviertel zu einem Freiluftmuseum für Klassiker und erinnert an die zeit, als Autos wirklich noch wiedererkennbare Charakterstücke waren. Bei Zweirädern sieht das immer noch etwas anders aus, haben die doch im Gegensatz zu den meisten Vierrädern etwas von ihrer Individualität bewahrt.

Von extravaganten Karossen bis zum kultigen Motorrad

So spielen Letztere dann auch eine unübersehbare Rolle zwischen Rathausplatz, Kirchhellener- und Gladbecker Straße, auf die sich die Oldieshow erstmals komplett ausdehnt, wie die Veranstalter versprechen. „Als besonderes Highlight haben wir den Bereich der Show erweitert, sodass auch auf unserer Gastromeile, der Gladbecker Straße, Platz für Oldtimer geschaffen wird“, sagt Dirk Helmke, Mitorganisator der Oldtimershow. Ein roter Teppich wird entlang der Straße ausgelegt, um die Fahrzeuge gebührend vorzustellen. Zudem werden auf dem Ernst-Wilczok-Platz außergewöhnliche und extravagante Karossen im Mittelpunkt stehen.

Eindruck von der Oldtimershow und Classic Cars Bottrop vor dem Rathaus in früheren Jahren: Ein Borgward-Kombi, de legendäre Citroën DS („Déesse“ – die Göttin) und dahinter eines der seltenen Cabriolets der BMW 501/502-Reihe („Barockengel“). Die nächste Oldtimershow am 12. August wird dabei um Zweiräder ergänzt und bezieht auch die Kirchhellener- und Gladbecker Straße mit ein. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services GmbH

Das kleine Motorradmuseum wird auf der Kirchhellener Straße ebenfalls seine Schmuckstücke zur Schau stellen. „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Vereinten Volksbank und der IG Rathausviertel diese Veranstaltung auf die Beine gestellt haben“, betont Frank Paluch vom Marketingverein Bottrop.

Automobile Schätze aus mehreren Jahrzehnten plus passendes Bühnenprogramm

Die Oldtimershow in Bottrop verspricht ein Erlebnis für Liebhaber klassischer Fahrzeuge und all diejenigen, die in die faszinierende Welt vergangener Jahrzehnte eintauchen möchten. Dann haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, eine Vielzahl von Klassikern aus verschiedenen Jahrzehnten zu bewundern. Die Veranstaltung mit ihren zwei- und vierräderigen Schätzen hat in diesem Jahr eine Neuerung: Die Zusammenarbeit ermöglicht neben der Ausstellung ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Eine Rockabilly Tanzgruppe wird zu bekannten Songs aus der Ära ihre Moves präsentieren. Zudem wird der Musiker Simon Krebs mit Songs aus den 60ern, 70ern und 80ern für beste Stimmung sorgen. „Neben der Vielfalt an Oldtimern war es uns besonders wichtig, dass das Event am Wochenende während der regulären Öffnungszeiten stattfindet. So kann auch der Einzelhandel von der Oldtimershow profitieren“, betont Dirk Helmke. Die Veranstaltung bietet somit nicht nur automobile Klassiker, sondern auch eine tolle Gelegenheit, die Geschäfte vor Ort zu unterstützen und einen unterhaltsamen Tag für die ganze Familie zu genießen.

Samstag, 12. August, 10 bis 16 Uhr. Rathausplatz, Kirchhellener- und Gladbecker Straße. Privatpersonen, die Besitzer eines Oldtimers sind und gerne an der Show teilnehmen möchten, können sich unter dieser E-Mail-Adresse anmelden: holger.czeranski@mediaundevents.de.

