Bottroper Reha-Zentrum gehört zu den besten deutschlandweit

Die Therapeuten Gerd Geldmacher und Susanne Nierhoff zeigen es: Bogenschießen gehört zum Angebot in der Parkinson-Tagesklinik im Reha-Zentrum Prosper. Das erhielt erneut das Focus-Siegel.

Bottrop. Freude im Knappschaftskrankenhaus Bottrop: Zum siebten Mal zeichnet das Nachrichtenmagazin Focus das Reha-Zentrum Prosper als Top-Rehaklinik aus.

Zum siebten Mal in Folge erhält die neurologische Reha-Klinik am Knappschaftskrankenhaus in Bottrop das Focus-Siegel „Top-Rehaklinik“. Das teilt das KKH nicht ohne Stolz mit. Die jährlich erscheinende Übersicht Deutschlands bester Rehakliniken ist nach Fachbereichen unterteilt und soll Patienten bei der Auswahl einer für sie geeigneten Rehabilitationseinrichtung helfen.

Chefarzt Prof. Dr. Carsten Eggers und die leitende Oberärztin Stefanie Josten freuen sich mit dem gesamten Team der Reha-Klinik über die erneute Auszeichnung und sehen einen der Gründe dafür in den vielen neu geschaffenen Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten.

Neu seit einem Jahr: die Parkinson-Tagesklinik im Reha-Zentrum Prosper

Erst vor einem Jahr wurde die Parkinson-Tagesklinik eröffnet, um die Behandlungslücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung der Parkinson-Patienten zu schließen. Seitdem wurden das Mobilitätstraining und die Bewegungsschule um zahlreiche Angebote erweitert: Tai Chi Chuan (alte chinesische Kampf- und Bewegungskunst) Bogenschießen, Boxtraining, Tischtennis und Neurotanz. Bei schönem Wetter sorgt eine neue Boulebahn vor dem Gebäude der Reha-Klinik für eine besondere Form der Physiotherapie. Das Boulespiel fördert den Gleichgewichtssinn und die Koordination. Die Boulebahn erweitert zugleich das Freizeitangebot der Rehabilitanden.

„Eine besondere Freude bereitet den neurologischen Reha-Patienten stets unser Therapiehund Ludwig“, so Eggers. „Er unterstützt die Ärzte und Therapeuten insbesondere bei Patienten mit Gang- und Feinmotorikstörungen und gehört längst zum Therapieteam Prosper, einem Team aus Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Neuropsychologen und besonders geschulten Pflegekräften“.

Der Bottroper Neurologie-Chefarzt Professor Dr. Carsten Eggers mit Therapiehund Ludwig. Foto: KKH

Im Reha-Zentrum Prosper werden auch Post-Covid-Patienten behandelt, die unter Langzeitfolgen einer Corona-Infektion leiden.

Der Chefarzt, dem ganz besonders die Schwerpunkte Schlaganfallbehandlung und Bewegungsstörungen – insbesondere Parkinson – am Herzen liegen, hatte erst im Frühjahr 2021 die Leitung der Klinik für Neurologie sowie des Reha-Zentrums Prosper von seinem Vorgänger Dr. Reinhold Dux übernommen.

Focus erläutert zur Ermittlung der Top-Rehakliniken in insgesamt zwölf Fachbereichen in Kooperation mit dem Rechercheinstitut FactField aus München, dass es jeweils fünf Bewertungsdimensionen gibt: Dazu gehören eine umfangreiche Selbstauskunft der Kliniken; Empfehlungen von Ärzten, Patienten und Rehakliniken untereinander; Recherche in öffentlichen Datenquellen.

