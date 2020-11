Bottroper Ratsvertreter bekommen 600 Euro für Tablet-PC

Die Stadt unterstützt den Einsatz von Tablet-Computern im neuen Stadtrat und in den neuen Bezirksvertretungen. Sie zahlt jedem Ratsmitglied und Bezirksvertreter je einen Zuschuss von bis zu 600 Euro, wenn diese darauf verzichten, sich ihre Beratungsunterlagen auf Papier zustellen zu lassen. Die Verwaltung rechnet erst einmal mit Gesamtausgaben von bis zu 60.000 Euro für die Ausstattung des Rates und der Bezirksvertretungen mit den Tablets. Insgesamt geht die Stadt jedoch davon aus, dass es für sie mindestens plus minus Null ausgeht.

„Wir können im Gegenzug ja sparen, weil wir dann weniger Geld für Papier, Porto und Botendienste ausgeben müssen“, erklärte Ratsressortleiter Björn-Bruno Abraham. Denn die Ratsmitglieder und Bezirksvertreter, die die Tablet-Computer nutzen, bekommen dann sämtliche Beratungsunterlagen in elektronischer Form. Sie laden eine App auf den Computer und haben darüber Zugang auf Vorlagen und Erläuterungen der Verwaltung, Anträge und Anfragen der Parteivertreter und die Beschlussentwürfe bei den Entscheidungen, die sie treffen müssen.

Nicht nur die neu gewählten Ratsleute bekommen die Zuschüsse

„Wir empfehlen, sich dazu ein iPad anzuschaffen, weil das am besten funktioniert“, sagte Björn-Bruno Abraham. Darum müssen sich die Parteivertreter allerdings selbst kümmern, die Stadt bietet dazu keinen Service an. Gleiches gilt für die Wartung der Geräte. Bei der Verwaltung werden allerdings die Passworte der Ratsmitglieder und Bezirksvertreter gesichert, mit denen diese sich Zugang zu ihren elektronischen Unterlagen verschaffen können. Technische Lösungen für andere Tablet-Computer als iPads hält die Verwaltung ebenfalls bereit.

Bottrops Ratsmitglieder bekommen wieder Zuschüsse für neue Tablet-Computer. Foto: Joachim Kleine-Büning / WAZ FotoPool

Die Zuschüsse für die Tablet erhalten nicht nur die erstmals gewählten Parteivertreter, sondern alle. Denn die Geräte, die Ratsmitglieder und Bezirksvertreter in der vorigen Amtsperiode womöglich bereits nutzten, seien jetzt oder in absehbarer Zeit veraltet, erklärt der Ressortleiter. Die Zuschüsse an die Parteivertreter hängen dabei von ihrer konkreten Amtszeit oder der exakten Dauer der Teilnahme an dem papierlosen Sitzungsdienst ab. „Wer zum Beispiel vorzeitig ausscheidet, muss den Zuschuss anteilig zurückzahlen“, erklärt Björn-Bruno Abraham. Auch bei einem späteren Beginn gibt es weniger Geld.

Auszeichnung für umweltschonenden Umgang mit Papier erhalten

In der abgelaufen Amtszeit haben insgesamt 30 von 54 Ratsmitgliedern an dem papierlosen Sitzungsdienst teilgenommen, bei den Bezirksvertretungen waren es 35 von 45 Bezirksvertretern. Die Verwaltung geht davon aus, das mit dem fortschreitenden Generationswechsel in den Gremien auch die Zahl der Computernutzer weiter zunehmen wird und sich der Umstieg für sie um so mehr auszahlt. Den sachkundigen Bürgern zahlt die Stadt allerdings keine Zuschüsse für die Anschaffung von Tablets. „Das rechnet sich für die Stadt nicht“, begründet Björn-Bruno Abraham. Dennoch hatten von den 150 sachkundigen Bürgern in der vorigen Amtszeit 15 auf Papierunterlagen verzichtet.

Die Stadt ist für ihren umweltfreundlichen Umgang mit Papier auch schon ausgezeichnet worden: zuletzt für die vorbildliche Verwendung von Recyclingpapier. Beim Papieratlas-Städtewettbewerb 2020 der Initiative Pro Recyclingpapier errang sie gemeinsam mit Leverkusen den zweiten Platz. So sparte die Stadt durch die Nutzung von Recyclingpapier im vorigen Jahr mehr als 2,5 Millionen Liter Wasser und mehr als 500.000 Kilowattstunden Energie ein.