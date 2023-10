Bottroper Rathausmarkt: Tonnenschwere Tanne fällt vom Haken

Bottrop. Unfall beim Anliefern der Weihnachtsbäume auf dem Rathausplatz. Die große Tanne für den Rathausbrunnen ist beim Aufbau abgestürzt.

Bei der Anlieferung des Weihnachtsschmucks für den Rathausplatz ist am frühen Morgen ein Unfall passiert. Die mehr als 13 Meter hohe Tanne für den Ernst-Wilczok-Platz ist vom Kranhaken gestürzt und hat den Lastwagen des Lieferanten beschädigt. Die gute Nachricht: Menschen kamen nicht zu Schaden beim Sturz des rund drei Tonnen schweren Baums.

Um 7.15 Uhr hatte der Lieferant aus dem Sauerland den traditionellen Baumschmuck gebracht: die große Tanne für den Rathausbrunnen und die kleineren Bäume, die entlang der Rathausfront aufgestellt werden. Der große Baum sollte mit einem Kran in seine Bodenhalterung gehoben werden. Dabei riss eine der Sicherungsseile, der Baum stürzte ab und kippte auf die Seite. Dabei wurde er so beschädigt, dass an ein Aufstellen nicht mehr zu denken ist.

So soll es am nächsten Montag am Rathausbrunnen wieder aussehen, wenn die Ersatz-Tanne geliefert wird. Unser Archivbild entstand im Oktober 2022. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Grün haben den Baum vor Ort zersägt. Die Äste werden jetzt als Weihnachtsdekoration etwa auf den Rathausbalkonen verwendet, der Stamm geht durch den Schredder und wird als Mulch auf Grünanlagen verwendet.

Die Bottroper werden aber nicht auf das gewohnte Bild des prächtig geschmückten Baumes am Rathausbrunnen verzichten müssen, sagt Stadt-Sprecherin Carolina Kießlich: „Der Lieferant aus dem Sauerland kommt nächsten Montag wieder mit einem fast ebenso hohen Baum, jedenfalls höher als zwölf Meter.“

