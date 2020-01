Bottroper Radfahrerin wird bei Kollision mit Auto verletzt

Bottrop. Beim Linksabbiegen ist ein Autofahrer aus Essen in Bottrop mit einer Radlerin zusammengestoßen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Bei einem Unfall in Bottrop-Stadtmitte ist eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer (54) aus Essen am Montag, gegen 18 Uhr, von der Kirchhellener Straße nach links in die Goebenstraße einbiegen. Dabei stieß er mit der Radfahrerin (63) zusammen, die ihm entgegen kam. Die Bottroperin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Medizinische Hilfe war vor Ort nicht erforderlich. Die Polizei gibt den Sachschaden mit insgesamt 500 Euro an.