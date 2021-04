Bottroper Radfahrerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Eine schwer verletzte Fahrradfahrerin aus Bottrop musste nach einem Unfall per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Bottrop. Ein Autofahrer will von einem Grundstück auf die Straße abbiegen. Dabei stößt er mit einer Fahrradfahrerin zusammen, die den Radweg nutzt.

Donnerstagabend hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in Bottrop schwer verletzt. Per Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrradfahrerin aus Bottrop stürzt nach Zusammenstoß mit Dortmunder Pkw

So kam es laut Polizei zu dem Unfall: Die Fahrradfahrerin (69) aus Bottrop fuhr gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg der Prosperstraße in Richtung Arenbergstraße. Kurz nach der Friedrich-Ebert-Straße stieß sie mit dem Wagen eines Dortmunders (25) zusammen. Der Autofahrer wollte gerade von einem Grundstück auf die Prosperstraße abbiegen. Die Radlerin stürzte.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 400 Euro an.