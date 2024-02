Bottroper Prosperstraße: Deutsche Bahn verkürzt Sperrung

Bottrop Die Prosperstraße in Bottrop muss wegen Reparaturen an der Bahnbrücke gesperrt werden. Aber die Deutsche Bahn verkürzt die Dauer der Arbeiten.

Meldungen rund um den Verkehr in Bottrop waren zuletzt selten positiv: Die gesperrte A42, marode Brücken, kaputte Straßen und große Baustellen zehren an den Nerven der Autofahrerinnen und Autofahrer in der Stadt. Nun gibt es aber mal eine kleine, positive Nachricht: Die Prosperstraße, die zunächst für zehn Tage gesperrt werden sollte, bleibt nun doch nur ein Wochenende lang dicht.

Grund für die Sperrung sind Schäden an der Bahnbrücke, die über die Prosperstraße führt. Trotz Höhenportals und großer Hinweisschilder fahren sich immer wieder Lastwagen an der Brücke fest. Deshalb will die Deutsche Bahn die Brücke nun verstärken. „So sollen größere Beschädigungen vermieden werden, wenn Lkw weiterhin versuchen, die Straße unterhalb der Brücke trotz Höhenbeschränkung zu passieren“, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens.

Die Sperrung dauert von Freitag, 23. Februar, 6 Uhr, bis Montag, 26. Februar, 6 Uhr an. Eine Umleitungsstrecke wird laut Stadtverwaltung über die Devensstraße, Brakerstraße, Knippenburg und Knappenstraße (beziehungsweise umgekehrt) eingerichtet. Autofahrerinnen und Autofahrer folgen also den Umleitungen 28 und 29.

Bottroper Prosperstraße muss im März noch zweimal gesperrt werden

Unabhängig von den aktuen Arbeiten sollen die Instandhaltungsarbeiten an der Brücke fortgesetzt werden. Der erste Teil der Arbeiten findet in der Nacht von Donnerstag, 7. März, 21 Uhr, auf Freitag, 8. März, 5 Uhr, statt. Für diese Arbeiten ist die Straßensperrung der Prosperstraße von Donnerstag, 7. März, 18 Uhr, bis Freitag, 8. März, 9 Uhr notwendig. Der zweite Teil der Arbeiten findet in der Nacht von Dienstag, 26. März, 21 Uhr, auf Mittwoch, 27. März, 5 Uhr, statt. Die hierfür notwendige Straßensperrung dauert von Montag, 25. März, 20 Uhr, bis Mittwoch, 27. März, 9 Uhr.

In dieser Zeit wird auch der Bahnverkehr betroffen sein, teilt die Deutsche Bahn mit: Für die Züge der Linie S 9 fahren in diesen zwei Nächten jeweils von 20.50 bis 5 Uhr Busse mit allen Unterwegshalten zwischen Gladbeck-West und Essen-Dellwig Ost.

Eine weitere Sperrung steht an der B224 an – von Freitag, 16. Februar, um 18 Uhr bis zum 17. Februar um 6 Uhr morgens. Betroffen ist der Bereich zwischen der Horster Straße und der Prosperstraße in Richtung Essen. Die Umleitung geht über das Essener Stadtgebiet (Karnaper Straße/Arenberger Straße/ U11). An einer Brücke der Deutschen Bahn muss die Fahrbahn gefräst werden, damit auch höhere Lkw die Brücke unterfahren können.

