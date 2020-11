Bottroper Professor erzählt Geschichte der Berufsschulen

Die Geschichte der Bildungseinrichtungen in Bottrop und der Region sind das Schwerpunktthema von Prof. Karl Eckart, bis 2004 Professor für Wirtschaftsgeografie an der Uni Duisburg. Gemeinsam mit dem Geografen Thorsten David hat er 2014 die Bottroper Schulgeschichte dokumentiert, 2018 die der Bergberufsschulen im Ruhrgebiet . In seinem jüngsten Werk untersucht er die Entwicklung der Berufsschulen in der Region.

Begriff entstand 1921

Die begann 1871 mit der schrittweisen Einführung der Fortbildungsschulpflicht für männliche Lehrlinge. Mädchen durften sich ab 1900 (Kauffrauen) und 1911 (Handwerkerinnen) weiterbilden. Der Begriff „Berufsschule“ wurde 1921 eingeführt, die Berufsschulpflicht 1923: „Das Erziehungsleitbild war der qualifizierte Handwerker und Facharbeiter“, sagt Eckart.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde auch das Berufs- und Fachschulwesen gleichgeschaltet. Die Einteilung in Berufsschule, Berufsfachschule und Fachschule war „die erste verbindliche Rahmengliederung des berufsbezogenen Schulwesens“. Dieses Schulwesen kam mit den Ende des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen, die letzten Berufsschulen der Emscher-Lippe-Region nahmen im März 1947 wieder den Betrieb auf.

Die Erfindung des Zweiten Bildungsweges

Vier wichtige Maßnahmen haben das Berufsschulwesen in den letzten Jahrzehnten verändert. Die Einführung der Fachschulreife in NRW ab 1950 markiert nach Eckert „den Beginn des sogenannten Zweiten Bildungsweges“. Die Einführung der Fachoberschule bei der Abschaffung der Volksschulen 1968 kombinierte praktische Ausbildung mit wissenschaftlicher Bildung.

Mit dem Kollegschulversuch erprobte NRW ab 1972 die Möglichkeit, zusätzlich zur Berufsqualifikation auch alle Abschlüsse der gymnasialen Oberstufe zu erreichen. Die Idee der Kombination von allgemeiner und beruflicher Bildung führte über mancherlei Um- und Irrwege 1998 in NRW zur Einrichtung des Berufskollegs, das sechs Schulformen bündelt: die klassische Berufsschule, Berufsfachschule und Höhere Berufsfachschule, Berufliches Gymnasium, Fachschule und Fachoberschule.

Nächstes Thema: die junge Hochschule

Diese Entwicklung zeichnen die Autoren nach in acht Hauptkapiteln auf 780 Seiten mit historischen Bildern und vielen Grafiken und erzählen dabei auch die Geschichte der Bottroper berufsbildenden Schulen. Sei nächstes Bildungsprojekt hat Eckart schon ins Visier genommen: Er will die Erfolgsgeschichte der jungen Hochschule Ruhr-West erzählen.

Karl Eckart, Thorsten David: Die Entwicklung des berufsbildenden Schulwesens in der Emscher-Lippe-Region 1930 bis 2019. Taschenbuch, LIT Verlag, ISBN 978-3643139658, 64,90 Euro.