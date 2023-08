Bottroper Poststraße: Kamera filmt zwei Einbrecherinnen

Bottrop. Zwei Frauen sind am Freitagmittag in eine Wohnung an der Poststraße eingebrochen. Eine Sicherheitskamera hat die Tat aufgezeichnet.

Zwei Frauen hebelten am Freitag gegen 13.20 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen Bargeld und eine Videokamera mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die beiden Frauen konnten mit einer Sicherheitskamera aufgezeichnet werden. Personenbeschreibungen: Eine Tatverdächtige ist 18 bis 25 Jahre alt, hatte ihre dunklen Haare zum Zopf zusammengebunden, dunkle Augen, buschige Augenbrauen, normale bis leicht kräftige Statur. Sie trug ein weißes T-Shirt, dunkle Jeans, hatte einen hellen Pulli um die Hüfte gebunden und trug eine weiße Umhängetasche.

Die andere Frau war 35 bis 45 Jahre alt, dunkle Haare zum Dutt gebunden, kräftige Statur, lilafarbene Strickjacke, blauweißer Rock.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

