Bottroper Polizist gibt Profi-Tipps beim Immobilienkauf

Mit Immobilien hat jeder zu tun - egal, ob als Mieter oder Eigentümer. Aber gerade für Neulinge in Sachen Haus- oder Wohnungskauf oder -verkauf gibt es zahlreiche Stolperfallen. Ein junges Bottroper Unternehmen hat jetzt das Coaching künftiger Besitzer zu seinem Konzept gemacht. „Immocademy“ nennt Robin van Oepen sein Beraterbüro. Das Ziel ist nicht in erster Linie der Verkauf von Eigentum, sondern die Begleitung und Beratung der Kaufwilligen. „Ich glaube, wir sind das erste Unternehmen dieser Art, bei dem man nicht nur einen Videokurs zum Thema Immobilien kauft, sondern persönliche Beratung bekommt und auf ein ganzes Netzwerk von Experten der unterschiedlichen Bereiche zurückgreifen kann“, sagt der 34-Jährige, der übrigens im Hauptberuf Polizist ist.

Entspannter Umgang mit dem „Doppelleben“

„Mit etwas Glück kann man mich sogar in Uniform auf der Straße treffen.“ Der Bottroper geht mit seinem „Doppelleben“ ganz entspannt um. Er hat ja nichts zu verbergen, seine Vorgesetzten wissen von der zweiten Tätigkeit und noch kann er auch zeitlich beides gut von einander trennen. Vor einigen Jahren haben er und seine Frau selbst die erste Immobilie erworben. Von daher wissen beide, was auf Käufer zukommt. Gutachten, Finanzierung, Bauberatung, Planung, Steuerfragen oder gleich eine langfristige Strategie, wenn Wohnung oder Haus als Anlage oder zum Ausgleich möglicher Rentenlücken dienen soll: Dies alles gehört zum Portfolio von „Immocademy“, wie Robin van Oepen es beschreibt. Noch ist der Firmensitz an der Steinmetzstraße, im immer beliebter werdenden Viertel zwischen Stadtgarten und Rathaus. Dort hat das junge Ehepaar selbst vor einiger Zeit ein Wohnhaus erworben und saniert.

Derzeit noch Sitz der „Immocademy“: Das von Robin van Oepne und seiner Frau vor einiger Zeit erworbene Wohnhaus an der Steinmetzstraße. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

In etwa fünf Jahren nicht die einzige Immobilie, die van Oepen inzwischen sein Eigen nennt. Aber: „Wir sind keine Erben, die einfach nur schauen mussten, wie wir unser Geld anlegen, aber natürlich haben wir beide einen sicheren Beruf.“ Und damit bilden sie sicher keine Ausnahme bei Menschen zwischen 25 und 45. So alt ist nach Angaben des Inhabers in etwa die Kernklientel, die mit Hilfe der „Immocademy“ ihren potenziellen Immobilienkauf vorantreibt.

Privates Netzwerk wird zur Geschäftsidee

„Auf unserem Weg, Immobilien zu erwerben, hatten wir inzwischen ein Netzwerk aufgebaut, dem Handwerker, Bausachverständige, Finanz- und Steuerberater ebenso angehören, wie eine Architektin oder ein Notar“, so van Oepen. Dann sei irgendwann die Idee im Freundes- oder Bekanntenkreis aufgetaucht, auch andere von diesem vorhandenen Netzwerk profitieren zu lassen - und am Ende stand da „Immocademy“ - mit Finanzkaufmann Denis Limberg als zweitem Kopf neben Robin van Oepen an der Spitze des Netzwerks.

Keine Konkurrenz zu Maklern

Der Polizist als Makler? Nein, als Makler sieht sich Robin van Oepen höchstens in zweiter Linie, obwohl er neben dem Diplom-Verwaltungswirt (FH) auch die Maklerlizenz in der Tasche hat. „Wir kennen sicher die wichtigen hiesigen Immobilienmakler und pflegen ein gutes Verhältnis, sehen uns mit ,Immocademy’ aber nicht als Konkurrenz sondern eher als Ergänzung, also: wir schicken von uns gut vorbereitete Käufer zu einem Makler“, beschreibt der Bottroper seine Strategie. Denn wer nicht selbst vom Fach ist, sollte möglichst verlässliche Experten haben, die einen Blick nicht nur auf Lage und Optik werfen, sondern sich auch mit den vielen Unwägbarkeiten zwischen Fundament und Dach auskennen.

„Im Durchschnitt haben die Leute nach drei Monaten Coaching bei uns am Ende eine Immobilie gekauft.“ Das gibt Robin van Oepen jedenfalls als Erfahrungswert der „Immocademy“ an .

Kontakt und Netzwerk

Wie die Begleitung künftiger Hausbesitzer oder Wohnungsverkäufer in Theorie und Praxis aussehen kann, lässt sich in Grundzügen auf der neuen Internetseite erkennen: www.immocademy.net

Dort gibt es auch Infos über die Personen oder Unternehmen, mit denen Robin van Oepen und Denis Limberg zusammenarbeiten.