Bottroper Polizei rettet ein junges Eichhörnchen

Bottrop. Die Polizei hat ein Eichhörnchen gerettet. Das Jungtier hatte quasi die Hilfe der Beamten gesucht. Erneut zeigten die ein Herz für Hörnchen.

Ein junges Eichhörnchen hat in Bottrop die Hilfe der Polizei gesucht. Die haben das Tier erst einmal aufgepäppelt und den Eichhörnchen Notruf in Dorsten eingeschaltet. Aber der Reihe nach. Am Montagmorgen sprang das kleine Tier aus einem Gebüsch an der Bottroper Wache und rannte zielstrebig auf einen Beamten zu „und kletterte sofort an ihm hoch“, so die Schilderung.

Das junge Tier kletterte hilfesuchend an einem Polizeibeamten hoch. Foto: Polizei Recklinghausen

Augenscheinlich sei das kleine Eichhörnchen in Not gewesen und habe Hilfe benötigt. das bestätigte auch der Eichhörnchen Notruf in Dorsten. Ein solches Verhalten sei eindeutig als Hilferuf zu verstehen. Möglicherweise habe das Jungtier seine Mutter verloren, so die Vermutung der Experten.

Erinnerungen werden wach an Eichhörnchen Polly aus Bottrop

Die Bottroper Polizeibeamten nutzen die Wartezeit bis zum Eintreffen der Eichhörnchen-Retter und betteten das Tier in einen Karton und gaben ihm Wasser. Die Dorstener Helfer nahmen das junge Hörnchen schließlich mit zur Auffangstation. Vorher wurde es allerdings getauft – auf den Namen Patrick. Namenspate war da der Kollege, den das Eichhörnchen so zielstrebig als Helfer auserkoren hatte.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass die Bottroper Polizei ein Herz für Eichhörnchen zeigte. Bereits 2015 päppelten sie ein Eichhörnchen auf, das schließlich vom Dorstener Eichhörnchen Notruf ausgewildert wurde. Polly avanciert im Juli 2015 kurzzeitig zum Medienstar. Sogar im Ausland berichteten Zeitungen und Rundfunksender über das Bottroper Eichhörnchen.

Zum Schluss hat die Polizei noch einen Hinweis: Wer ein Eichhörnchen in Not auffindet, könne sich direkt an den Eichhörnchen Notruf e. V. wenden, unter 0700 200 200 12.http://Eichhörnchenhilfe_in_Bottrop_hilft_Tieren_in_Not{esc#215246855}[video]