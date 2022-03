Bottroper Pfarreien rufen „Fasten-Herausforderungen“ aus

Bottrop. Die Pfarreien St. Cyriakus und St. Joseph rufen ein Jahr zum nachhaltigeren Leben auf. Den Auftakt machen wöchentliche „Fastenchallenges“.

Papst Franziskus bereits im Jahr 2015 dazu aufgerufen, Gottes gute Schöpfung zu achten und zu bewahren. Viele Christinnen und Christen teilen diese Sorge schon lange, haben den Wunsch, ihr Leben nachhaltiger zu gestalten. Mit Beginn der Fastenzeit rufen die Pfarreien St. Cyriakus und St. Joseph daher zu einem Jahr des ökologischen und fairen Handelns auf.

Bis zum Christkönigtag am 20. November sollen alle Bottroperinnen und Bottroper – gleich welcher Konfession – unter dem Motto „ÖkoFair“ Anregungen, Events und Informationen rund um Fair Trade, Klimaschutz und Nachhaltigkeit geboten bekommen.

Bottroper Pfarreien informieren auf Instagram-Kanälen

Das Jahr startet mit sechs Anregungen in der Fastenzeit, die jeder individuell umsetzen kann. Auftakt in der ersten Fastenwoche bildet das Plastikfasten. Weiter stehen dann der Verzicht auf tierische Produkte, Müllfasten, Abgase reduzieren, Energie sparen sowie schließlich fair, regional und bio einkaufen auf der Agenda.

Über die jeweilige „Fastenchallenge“ – also die Herausforderung – der Woche informieren die beiden Pfarreien jeweils montags – also erstmals am 7. März, auf ihren Instagram-Kanälen St. Cyriakus und St. Joseph. Außerdem wird die „Fastenchallenge“ jeweils am Wochenende zuvor schon in den Gottesdiensten angekündigt.

Mit dem Osterfest und dem Ende der Fastenzeit ist die Aktion aber noch nicht zu Ende. In den folgenden Monaten soll es einen bunten Mix aus Veranstaltungen und Aktionen geben, so die Ankündigung der Initiatorinnen und Initiatoren.

