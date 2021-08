Bottroper Pfarrei feiert wieder Messen in St. Bonifatius

Bottrop. Wie es mit der der Kirche im Fuhlenbrock weitergeht, ist noch nicht entschieden. Großpfarrei St. Cyriakus berät über Zukunft des Gotteshauses.

In der Coronazeit soll es in der Kirche St. Bonifatius im Fuhlenbrock wieder eine Vorabendmesse am Samstagabend geben, wie die Pfarrei St. Cyriakus mitteilt. Ab Samstag, 21. August, soll diese Hl. Messe um 18.30 Uhr stattfinden. Dieses Angebot gilt, solang durch die Coronabeschränkungen die Gottesdienstordnung angepasst werden muss. Bislang finden im Fuhlenbrock drei Messen nur in St. Ludgerus statt: eine Vorabendmesse samstags um 17, sowie zwei Messen um 10 und 11.30 Uhr am Sonntag.

Entscheidung über die künftige Nutzung der Kirche ist noch nicht gefallen

Wie die Entwicklung im Gemeindeteil Fuhlenbrock weiter verläuft, soll in den Gremien in den nächsten Monaten intensiv beraten werden. Entscheidungen über die zukünftige Nutzung der Kirche sind noch nicht getroffen worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop