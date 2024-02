Bottroper Pfadfinder: Aufruf zu Aktionen für gute Zwecke

Bottrop Der Stadtverband der Pfadfinder sucht Gruppen, die sich im April drei Tage ehrenamtlich einsetzen. Schirmherr ist der Oberbürgermeister.

Der Bottroper Stadtverband der Pfardkinder (BDKJ Bottrop) ruft auf zur 72-Stunden-Aktion vom 18. bis 21. April. In diesen drei Tagen sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eigenverantwortlich und selbstorganisiert soziale Projekte in ihrem eigenen Umfeld umsetzen.

Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ sollen Projekte umgesetzt werden, die die „Welt ein Stückchen besser machen“. Seien es Nachbarschaftstreffen, Partnerschaften zu Asylunterkünften oder der Bau von Klettergerüsten: Die Gruppen haben Raum zur individuellen Ausgestaltung der Aktion. Wichtig ist der gemeinsame Einsatz für andere oder mit anderen. Die Aktionen können interreligiös, politisch, ökologisch oder international ausgerichtet sein. Jede Gruppe hat die Wahl, sich selber ein Projekt auszudenken („do it“) oder in der Überraschungsvariante („get it“) zu spielen und erst zum Startschuss ihr Projekt zu erfahren.

„Als Oberbürgermeister bin ich stolz darauf, dass die bundesweite 72-Stunden-Aktion auch in Bottrop stattfindet“, sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler. „Solidarität ist einer der grundlegenden Pfeiler unserer Gesellschaft. Ich habe daher gern die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen, um zu unterstreichen, dass wir in Bottrop Solidarität leben und junge Menschen in vielen Projekten mitwirken. Ich danke allen, die sich bei der Organisation und der Umsetzung beteiligen.“ Der BDKJ Stadtverband freut sich sehr, dass Oberbürgermeister Tischler wieder die Schirmherrschaft für die Aktion übernimmt. „Wir sind sehr erfreut über dieses Zeichen der Anerkennung, das sowohl an uns als auch an die Teilnehmenden der Aktion gerichtet ist.“ sagt Nick Laurich, Projektreferent vom BDKJ.

Es werden in Bottrop noch Gruppen gesucht, die Interesse haben an der Aktion teilzunehmen. Für Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit zur Freistellung von der Schule für den Aktionszeitraum. Am besten ist es, wenn die Gruppe aus mindestens acht Leuten besteht. Im Einzelfall kann es Sinn machen, aus einer großen Aktionsgruppe mehrere kleine zu bilden. Auf der Internetseite www.72stunden.de/anmelden können sich Gruppen anmelden und eine der zwei Varianten (Do It, Get It) wählen. Bei weiteren Fragen steht der Projektreferent des BDKJ Bottrop, Nick Laurich unter nick.laurich@bdkj-bottrop.de zur Verfügung.

