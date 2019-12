Bottrop. Eine Pedelec-Fahrerin aus Bottrop ist vom Radweg abgekommen, gegen ein Schild gestoßen und gestürzt. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bottroper Pedelec-Fahrerin fährt gegen ein Schild und stürzt

Eine Pedelec-Fahrerin (50) hat sich am Mittwochabend bei einem Sturz in Bottrop so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Laut Polizei war die Bottroperin gegen 18.15 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Gladbecker Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Blücherstraße kam sie leicht vom Radweg ab und stieß ohne Fremdeinwirkung gegen ein Verkehrszeichen. Dadurch kam sie zu Fall.