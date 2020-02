Bottroper OB Tischler kann Benteler-Schließung nicht stoppen

Nach Einschätzung von Oberbürgermeister Bernd Tischler ist die Schließung des Stahlrohrwerks Benteler in Bottrop nicht abzuwenden. „Ich werde nun dafür kämpfen, dass der Stellenabbau sozialverträglich stattfindet.“ Betroffen von der Stilllegung im Jahr 2022 sind 255 Mitarbeiter.

Tischler hatte sich mit Christian Wiethüchter, Geschäftsführer Benteler Steel/Tube, und Tim Vössing, Werksleiter Benteler Steel/Tube in Bottrop, sowie mit Jochen Grütters von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen getroffen, um über die aktuelle Lage und weitere Schritte in Bottrop zu sprechen.

Ein weiterer traditionsreicher Produktionsstandort ist demnächst Geschichte

Wiethüchter betonte, dass es „trotz intensiver Optimierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, das Werk profitabel zu betreiben“. Bei den nun notwendigen Schritten stehe ein respektvoller Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Mittelpunkt.

„Es ist bedauerlich, dass ein weiterer traditionsreicher Produktionsstandort demnächst Geschichte ist“, erklärte Grütters. „Für die zukünftige Nutzung des Areals sollte man bedenken, dass auch in Bottrop Industrieflächen knapp sind.“ Schnelles Handeln sei jetzt notwendig, um den Beschäftigten berufliche Perspektiven zu bieten und den Fachkräfteverlust für die Stadt möglichst gering zu halten.

Oberbürgermeister Tischler sagte nach dem Gespräch: „Ich hätte gerne noch an der Entscheidung, dass das Bottroper Werk geschlossen werden soll, gerüttelt.“ Aber es sei deutlich geworden, dass es bei dem Entschluss kein Zurück geben wird. Dass die Entscheidung eine wirtschaftliche gewesen sei und nichts mit dem Standort Bottrop zu tun habe, sei dabei nur ein schwacher Trost.

Benteler ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Umsatz 8,072 Milliarden Euro. Unter der Führung der strategischen Managementholding mit Sitz in Salzburg sind die Divisionen Automotive und Steel/Tube organisiert. Die Gruppe beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 96 Standorten in 28 Ländern, die Stahl sowie nahtlose und geschweißte Qualitätsstahlrohre produzieren. Die Division Benteler Steel/Tube betreibt insgesamt sieben Werke, davon fünf in Deutschland, darunter eines in Bottrop.

