Bottroper Notfalldienstpraxis weitet die Öffnungszeiten aus

Am Wochenende und an Feiertagen hat die Notfalldienstpraxis der niedergelassenen Ärzte am Marienhospital Bottrop länger geöffnet.

Bottrop. Der zentrale ärztliche Bereitschaftsdienst in Bottrop ist an Wochenenden und Feiertagen ab dem 1. November länger zu erreichen als bisher.

Die Öffnungszeiten der allgemeinen Notfalldienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Marienhospital in Bottrop werden zum 1. November ausgeweitet. Die Praxis wird dann samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein (bisher 10 bis 18 Uhr). Die Öffnungszeiten an den anderen Tagen bleiben unverändert.

Patienten, die außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten einen Arzt aufsuchen müssen, können sich somit ab 1. November zu folgenden Zeiten an den zentralen ärztlichen Bereitschaftsdienst an der Josef-Albers-Straße 70 in Bottrop wenden: montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 22 Uhr; mittwochs und freitags von 15 bis 20 Uhr; samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr.

Notfallversorgung der Bottroper Bürger außerhalb der regulären Praxiszeiten

Zum Hintergrund: Die KVWL ist für die ausreichende Notfallversorgung der Bürger außerhalb der Praxisöffnungszeiten zuständig. Sie organisiert deshalb den ärztlichen Bereitschaftsdienst niedergelassener Ärzte in Westfalen-Lippe. Menschen, die einen Arzt benötigen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, werden in einer nahe gelegenen Notfalldienstpraxis versorgt.

Über die Möglichkeiten eines Hausbesuchs informiert der Patientenservice, zu dem auch der ärztliche Bereitschaftsdienst gehört, unter der zentralen Telefonnummer 116 117.

Die KVWL betont aber auch: „Bitte wenden Sie sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation umgehend an die Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer 112.“

Weitere Infos zu den ärztlichen Notfalldiensten: www.kvwl.de/notfalldienst

