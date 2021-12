Bottroper Nikolausmarkt lässt die Kinderaugen leuchten

Melody verziert am Samstag, 11.12.2021 eine Kerze bei einer Mitmachaktion auf dem Nikolausmarkt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Bottrop. Der Bottroper Nikolausmarkt fand diesmal erstmals auf dem Kulturhof statt. Im Mittelpunkt standen Mitmachangebote für Familien und Kinder.

Auch wenn der Nikolaustag bereits vergangen ist, seinen großen Auftritt hat der Heilige Mann am Wochenende trotzdem noch mal. Auf dem nach ihm benannten Markt auf dem Kulturhof wurde es weihnachtlich-besinnlich. Zum ersten Mal versammeln sich Zauberer, Weihnachtselfen und Alpakas am Kulturzentrum August Everding. Eine märchenhafte Weihnachtsstimmung lautet das Motto und es gibt viel zum Staunen und vor allem auch zum Mitmachen.

Nur mit dem 2G-Nachweis durften die Besucher den Bottroper Nikolausmarkt betreten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Den Besuchern wird drinnen und draußen einiges geboten: Karussellfahrten, Auftritte auf der Showbühne mit dem „All Woman Chor“, den Prinzessinnen von „Princess Entertainment“, wer mag kann außerdem Kekse im Spielmobil backen. Auf dem Hof sind viele Zelte aufgeschlagen, in denen insbesondere die Kinder begrüßt werden. Der Kreativität sind auf diesem Markt keine Grenzen gesetzt und alle Besucher dürfen sich künstlerisch austoben.

Besucher und Standbetreiber freuen sich über die Abwechslung

Nicht nur die Gäste freuen sich über die Abwechslung – auch die Betreiber der verschiedenen Zelte sind sichtlich erleichtert, den Kindern Abwechslung bieten zu dürfen. Das gilt auch in der Bastelecke von Martina und Nathalie. An jedem der drei Markttage bieten sie eine andere Bastelaktion: Tassenuntersetzer, Lichterketten oder Weihnachtskugeln können hier gestaltet werden.

Christian 12 freut sich über die Alpakas auf dem Nikolausmarkt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Letztlich ist für jeden was dabei – auch als mögliches Weihnachtsgeschenk. Wer möchte nicht eine individuelle Kugel mit Glöckchen, Farbe oder Tannenzweigen an den heimischen Baum hängen? Auch an Oma und Opa denken die Kinder hier.

Vor dem Basteln müssen die Hände desinfiziert werden

Trotzdem wird viel Wert auf die Coronaregelungen gelegt: „Wir müssen auf die Umstände reagieren. Leider können die Kinder deswegen nicht alles anfassen.“ sagt Martina. Also: Hände desinfizieren und los geht das große Basteln. Obwohl der Markt relativ unbekannt sei, wären bereits zum Auftakt viele Leute gekommen, fügt sie hinzu.

Das Wichtigste ist aber der Spaß für die Kinder, sagt Tochter Nathalie: „Wir möchten, dass sie hier so viel wie möglich selber machen. Lange Zeit gab es gar nichts für die Kinder, hier ist es wieder möglich.“ Selbst die Eltern lassen es sich nicht nehmen, auch zu Basteln. Einen Wunsch hat Martina trotzdem noch: „Es wäre schön, wenn die Eltern mehr Zeit mitbrächten.“

Auf dem Bottroper Nikolausmarkt die Kinderaugen zum leuchten bringen

Früher war das Mutter-Tochter-Gespann auf verschiedenen Veranstaltungen präsent. Durch die Pandemie musste dies eingeschränkt werden – die Freude ist umso größer, auf dem Nikolausmarkt endlich wieder Kinderaugen zum Leuchten zu bringen.

Nicht jeder hat eine kreative Ader: festlichen Schmuck gibt es allerdings auch zu kaufen. Für einige Besucher ist der erste Besuch auf dem Nikolausmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der letzte: „Wir haben überlegt, was man an dem Wochenende so machen könnte und wir hörten von dem Markt hier. Dabei haben wir uns überraschen lassen und es ist überhaupt nicht überfüllt“, lobt Nadine Jokiel-Landich.

Nicht der letzte Besuch auf dem Bottroper Nikolausmarkt

2G auf dem Markt Für den Besuch auf dem Nikolausmarkt galt die 2G-Regel. Heißt, wer auf den Kulturhof wollte, der musste nachweisen, dass er entweder geimpft oder genesen ist. Dieser Nachweis wurde an den Zugängen zum Platz kontrolliert. Das war auch im Vorfeld bei der Ankündigung des Marktes so schon kommuniziert worden.

Sie besucht den Markt mit ihrem Mann und Sohn. Bei einem Mal wird es nicht bleiben: „Ich ärgere mich, dass ich meine Eltern nicht mitgenommen habe. Vielleicht bringe ich sie ja noch morgen mit.“ Die Begeisterung ihres Sohnes hat sie angesteckt: „Ich bin wirklich begeistert, was für schöne Sachen man hier machen kann. Es gibt viele Angebote, trotzdem bleibt es übersichtlich. Für jeden ist was dabei und die Liebe zum Detail fällt auf.“

Für viele Familien kommt so auf dem Markt direkt mehr Weihnachtsstimmung auf – und viele Geschenke sind dazu noch gesichert. So wird die angespannte Zeit doch noch besinnlich.

Nikolausmarkt 2021 Nikolausmarkt 2021 Nikolausmarkt zum ersten Mal am Kulturzentrum August Everding. Foto: Oliver Müller

Nikolausmarkt 2021 Nikolausmarkt zum ersten Mal am Kulturzentrum August Everding. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

