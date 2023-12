Ein Busfahrer schmeißt Schulkinder raus: Dieser Artikel gehörte 2023 zu den meistgelesenen in Bottrop.

Jahresrückblick Bottroper Nachrichten: Die meistgelesenen Artikel in 2023

Bottrop Lebensmittelvergiftungen im Restaurant, Empörung über einen Busfahrer, die A42-Sperrung: Das sind die meistgelesenen Bottroper Artikel in 2023.

Wichtige Nachrichten, Schicksale, die ans Herz gehen, vertiefende Hintergrundstücke: In diesem Jahr haben so viele Menschen wie noch nie Artikel aus Bottrop auf waz.de gelesen. Das waren die zehn meistgelesenen Geschichten in 2023:

Platz 10: Mutter ist empört: Kinder auf dem Schulweg aus dem Bus geschmissen

Dieser Artikel hat im September die Gemüter erhitzt: Ein Busfahrer wirft Schulkinder mehrfach aus dem Schulbus, weil sie den Stopp-Knopf gedrückt haben. Die Kinder müssen zwei Kilometer laufen. Darüber haben unsere Leserinnen und Leser auch intensiv auf Facebook diskutiert: Einige fanden das Verhalten des Fahrers unverantwortlich, andere klagten über schlechtes Benehmen von Kindern.

Platz 9: Schacht 10: Tafel verteilt voerst nicht an Flüchtlinge

Die Tafel hatte im Sommer überlegt, einen Außenstandort an Schacht 10 einzurichten und dort Lebensmittel an Flüchtlinge zu verteilen. Der WAZ-Artikel darüber, dass die Tafel nun doch nicht eine weitere Zweigstelle eröffnet, ist mehr als 35.000 Mal gelesen worden. Der Grund für die Entscheidung: Die Tafel bekommt einfach nicht genügend Lebensmittel, um auch dort Essen zu verteilen.

Platz 8: Rattenbefall – Alleinerziehende sucht dringend Wohnung

Diese Geschichte hat im Dezember viel Hilfsbereitschaft ausgelöst: Die 28-jährige Dhana sucht nach Rattenbefall eine neue Wohnung für sich und ihre beiden Töchter. Die kleinere Tochter Stella hat das Down-Syndrom. Wegen unseres Artikels hat sich jemand gemeldet, der ihr eine Wohnung angeboten hat. Wenn alles in trockenen Tüchern ist, berichten wir noch mal.

Platz 7: Brücke über den Rhein-Herne-Kanal wird vollgesperrt

Die erste Nachricht, dass die A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal gesperrt wird, gehört zu den meistgelesenen Artikel in 2023. Mittlerweile ist klar: Die Sperrung wird viel länger andauern als zunächst geplant, die Brücke weist massive Schäden auf und wird wohl nicht mehr für den Verkehr über 3,5 Tonnen passierbar sein. Ein Thema, das uns auch in 2024 noch intensiv beschäftigen wird.

Platz 6: Polizist zieht Waffe – Autofahrer droht, ihn umzufahren

Auf der Osterfelder Straße am Gleiwitzer Platz zieht ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle seine Dienstwaffe und richtet sie auf einen Autofahrer. Das Video über diesen Vorfall ist viral gegangen, unser Artikel über den Einsatz der Dienstwaffe wurde über 40.000 Mal gelesen. Die Ermittlungen gegen den Beamten sind schließlich eingestellt worden. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Nötigung, Beleidigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Platz 5: Bottroper altersdiskriminiert? Ärger mit der Grundsteuer

Viele Immobilieneigentümer hatten in diesem Jahr Ärger mit der Grundsteuer. Der Bericht über einen 75-Jährigen, der sich vom Bottroper Finanzamt altersdiskriminiert fühlte, ist Ende Januar auf besonderes Leseinteresse gestoßen.

Platz 4: Verdacht auf Lebensmittelvergitung im Restaurant Mylos

Dieses Thema bewegte im Februar und März viele Bottroperinnen und Bottroper: Im griechischen Restaurant Mylos gab es den Verdacht auf eine Lebensmittgelvergiftung. Das beliebte Lokal musste zwischenzeitlich geschlossen werden. Schließlich stellte sich heraus, das Noroviren im Umlauf waren. Die Betreiber-Familie Giotis kämpfte sich danach wieder aus dem Tief, viele Gäste hielten loyal zu dem Restaurant.

Platz 3: Schloss Beck – Saisonstart fällt ins Wasser

Das hatte sich die Familie Kuchenbäcker anders vorgestellt: Der Saisonstart im Schloss Beck am 1. April fiel komplett ins Wasser. Der Park musste am ersten Tag nach der Winterpause vorzeitig geschlossen werden. Die Gefahr für Gäste war bei den Wassermassen einfach zu groß. Der Artikel über den misslungenen Auftakt wurde über 45.000 Mal gelesen.

Platz 2: 0,7: Das macht Bottrops Superabiturient heute

Hunter Hoffmann hat 2022 sein Abitur mit 861 von 900 Punkten gemacht - rechnerisch ein 0,7-Abschluss. Der Artikel im Januar 2023 darüber, wie Bottrops Top-Abiturient seine erste Zeit nach dem Abschluss verbracht hat, war der zweit meistgelesene Artikel in diesem Jahr.

Auch die Berichterstattung über den besten Abiturienten der Stadt 2023, Benedikt Schranz, ist von zehntausenden Menschen gelesen worden.

Platz 1: Kurios: Mann drückt Fremdem Rottweiler-Hündin in die Hand

Das war eine kuriose Fund-Geschichte, die das Bottroper Tierheim im Oktober über eine Rottweiler-Hündin erzählte. Ein Mann hatte sie zu den Tierfreunden gebracht. Er habe vor dem Jobcenter am Berliner Platz gewartet, als ihn ein Obdachloser ansprach und um Geld für etwas zu essen bat. Der Mann gab ihm fünf Euro.

Er wolle sich direkt etwas zu essen holen, habe der Obdachlose gesagt, und den Mann gebeten, ob er so lange seinen Hund halten könne. Dann verschwand der Obdachlose und tauchte nicht wieder auf – so die Schilderungen des Mannes, der die Rottweiler-Hündin zum Tierheim gebracht hat. Sie trägt nun den Namen Leika und wartet auf einen neuen Besitzer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop