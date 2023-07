Bottroper Museumsschätzchen bekommen Segen von oben

Stephan Hombergen und Tilmann Henkel vom Kleinen Motorradmuseum vor der Kulturkirche. Dort findet am 5. August ein Motorradgottesdienst statt, bei dem die zweirädrigen Oldtimer gefragt sind, aber nicht nur der Marke NSU.

Bottrop. Das Kleine Motorradmuseum organisiert einen Gottesdienst vor der Kulturkirche. Dabei sollen aber nicht nur die Oldies im Mittelpunkt stehen.

Motorrad- und Biker-Gottesdienste haben eine Tradition in Bottrop. Über viele Jahre fanden die vor der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche in der Boy statt. Jetzt knüpfen die Biker und Sammler vom Kleinen Motorradmuseum der NSU-Oldtimerfreunde Bottrop an diese Tradition an und laden zu einem Gottesdienst vor der Kulturkirche ein. Da es der erste Samstag im August ist (und nicht ein Sonntag mit prall gefülltem Gottesdienstkalender), haben die Veranstalter auch einen prominenten Zelebranten gewinnen können: Propst und Stadtdechant Dr. Jürgen Cleve wird die Feier leiten, bei der natürlich Fahrerinnen und Fahrer der schicken Zweiräder aber auch diese selbst den Segen „von oben“ bekommen.

„Das Ganze soll keine Insider-Veranstaltung sein“, sagt Tilmann Henkel, der mit Stephan Hombergen eigens für einen Fototermin auf einer historischen NSU-Superfox von 1958 vom Museum an der Bogenstraße zur Kulturkirche gekommen ist. „Wir haben zwar eindeutig einen Sammelschwerpunkt in Sachen Motorräder der einstigen Traditionsmarke aus Neckarsulm, sammeln aber auch andere Marken“, sagt Vorstandsmitglied Stephan Hombergen. „Und eingeladen sind alle Zweiradbesitzerinnen und -besitzer, klar, auch die mit modernen Maschinen, unabhängig von der Marke, da waren wir uns vom Vorstand von Anfang an einig“, bekräftigt Tilmann Henkel, dessen Vater vor vielen Jahren das Museum ins Leben gerufen hat.

Am 5. August nun öffnet das Motorradmuseum seine Schatzkammer und bringt einen Großteil der Sammlung in die Innenstadt, quasi als Vorgeschmack auf die Oldtimershow eine Woche später im Rathausviertel. „Die Maschinen, die gerade nicht angemeldet sind, transportieren wird auf dem Hänger zur Kulturkirche. Zu sehen gibt es vieles, was Sammlerherzen begehren aber auch Freundinnen der schönen Form begeistert. Zum Museumsbestand gehört zum Beispiel auch ein Damenfahrrad mit Hilfsmotor der Firma Dürrkopp von 1951 (mit Rockschutz, versteht sich). Ebenfalls an diesem Nachmittag ist die Tattoo-Ausstellung in der Kulturkirche geöffnet. Dort gibt es ab 14 Uhr sogar Möglichkeiten, sich ein Tattoo stechen zu lassen bei „Tattoo-Flashday“.

Der Gottesdienst beginnt am 5. August um 11 Uhr, Scharnhölzstraße 33. Nach dem geistlichen folgt bis 15 Uhr das leibliche Wohl mit Live-Musik von „Harry and the Top Dogs“, Gespräche und eine optionale Ausfahrt zum Hotbike Roadhouse. Eintritt frei.

