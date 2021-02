Bottroper Müllabfuhr leert die Tonnen noch nicht überall

Seit Freitag rollen die Bottroper Müllwagen wieder. Doch wegen Schnee und Eis kommen sie immer noch nicht bis an die Tonnen vor jeder Hausnummer.

Die Mülltonnen in Bottrop werden jetzt wieder geleert. Die Mitarbeiter der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) haben diese Arbeiten am Freitag wieder aufgenommen. In den Tagen zuvor war die Müllabfuhr wegen Eis und Schnees zeitweise ausgesetzt worden.

Auch jetzt könnten die Müllwagen aber noch immer nicht jede Straße oder jeder Weg ansteuern, teilt die Best mit. Deshalb könne der Müll vor allem in den Außenbezirken von Bottrop, aber auch in Kirchhellen und Grafenwald noch nicht überall abgeholt werden. Davon seien sowohl die gelbe, graue und blauen Tonnen betroffen.

Mülltonnen sollenfrei von Eis und Schnee sein

Die Best ruft dazu auf, die Abfalltonnen frei von Eis und Schnee an den Straßen bereitzustellen. Andernfalls könnten vor allem die größeren Abfallgefäße nicht geleert werden. Können graue Tonnen nicht geleert werden, finde die nächste Leerung zum nächsten regulären Abfuhrtermin statt, teilt die Best mit. Anwohner können ihre Abfälle dann aber in Säcken neben die grauen Tonnen stellen. Nachholtermine für die Leerung von gelben und blauen Tonnen seien in Planung.

Aus der Best-Mitteilung geht hervor, dass es bei den grauen Restmülltonnen für die ausgefallenen Leerungstermine von Montag bis einschließlich Donnerstag keine Nachholtouren geben wird. Die grauen Tonnen werden erst wieder in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag zu ihren nächsten regulären Abholterminen geleert. Die Abfallsäcke, die die Anwohner neben ihre grauen Tonnen stellen können, müssen diesmal keine kostenpflichtigen Best-Müllsäcke sein. Die Best-Mitarbeiter werden ausnahmsweise auch andere Restmüllsäcke mitnehmen, heißt es.

Kostenlose Anlieferung an den Recyclinghöfen

Die Best bietet den Bürgern außerdem als Ersatz für die ausgefallenen Leerungen der grauen Restmülltonne eine kostenlose Anlieferung ihres Restmüll in haushaltsüblichen Mengen auf den Recyclinghöfen Donnerberg und Kirchhellen an. Diese Regelung ist bis einschließlich Samstag, 20. Februar gültig. Gewerbliche Abfälle dagegen können weiterhin nur gegen Gebühr angeliefert werden.