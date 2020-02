Bottroper Muazzam Palast schreibt eine Erfolgsgeschichte

Über zu wenig Anfragen kann sich Canan Demircan nicht beschweren. Die Geschäftsführerin des Muazzam Palasts und ihr Mann Fatih freuen sich über volle Auftragsbücher.

Bis zum Ende des Jahres ist die Location an jedem Samstag ausgebucht. An Sonntagen sind nur noch ganz wenige Termine frei. Mehr Glück hat derjenige, der unter der Woche den Palast für eine Veranstaltung mieten möchte.

Die Betreiber machen alles in Eigenregie

Die Betreiber schreiben seit 2018 eine Erfolgsgeschichte. „Das hätte ich nie zu träumen gewagt“, sagt Canan Demircan. Zuvor hatten sie sich auf türkische Hochzeiten spezialisiert. Im Hotel Van der Valk organisierten sie für zahlreiche Brautpaare den schönsten Tag des Lebens. Danach fiel der Entschluss: Wir machen uns selbstständig und wollen auf eigenen Beinen stehen. Schnell war die Idee geboren, alles in Eigenregie zu machen. Dabei nehmen sie die Kunden immer an die Hand. Vorab werden viele gemeinsame Gespräche geführt. Schließlich soll am Hochzeitstag alles perfekt sein. „Service ist das A und O“, sagt Fatih Demircan.

Die passende Halle für die Veranstaltungen war gefunden. Allerdings glich der heutige Palast damals bei der Innenausstattung nicht mal ansatzweise einem Prachtbau. Die Aufnahmen von einst hat Fatih Demircan als Erinnerung noch auf seinem Smartphone gespeichert. Das Video zeigt eine leere Werkhalle mit nackten Wänden und ohne Bodenbelag. Danach wurde kräftig in die Hände gespuckt. Neue Böden, modernste Licht- und Tontechnik sowie der Bau sanitärer Anlagen waren nur einige der vielen Tätigkeiten. Dazu ist alles ebenerdig, also barrierefrei. „Die Bauzeit dauerte ein Jahr“, sagt Fatih Demircan. Das Ergebnis verschlägt Besuchern oft die Sprache. Wer in die Weusterstraße im Gewerbegebiet in der Boy einbiegt, kann nicht einmal ansatzweise erahnen, was sich hinter den Mauern des Muazzam Palasts verbirgt.

Dem Besucher wird buchstäblich der rote Teppich ausgerollt

Der große Saal mit seinen riesigen Kronleuchtern ist das Herzstück des Muazzam Palastes. Hier werden unter anderem Hochzeiten und Abi-Bälle gefeiert. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Dem Besucher wird im wahrsten Sinne des Wortes der rote Teppich ausgerollt. Glänzende und mehrere hundert Kilo schwere Kronleuchter an der Decke erstrahlen das Foyer. Nach wenigen Metern wartet das Herzstück des Palastes: der Saal mit neun funkelnden Kronleuchtern. Dazu kommen zwei Bühnen. Eine ist für Musiker reserviert, die andere ist eine prunkvoll mit Blumen-Arrangements geschmückte Bühne mitsamt bequemen Sesseln für das Brautpaar - ein Traum aus Tausendundeine Nacht.

Die Mundpropaganda und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dienstleistern der zurückliegenden Monate tragen Früchte. Beide haben im Laufe der kurzen Zeit ein großes Netzwerk aufgebaut. Brautpaare erhalten das All-inclusive-Paket. „Wir haben ein Reisebüro für die Flitterwochen im Portfolio“, sagt Canan Demircan. „Dazu arbeiten wir eng mit DJs, Musikern und Catering-Betrieben zusammen.“ Auch der passende Frisör für die Hochzeit haben die Demircans zur Hand.

Die Eventlocation ist längst über Bottrops Stadtgrenzen hinaus bekannt

Es werden aber nicht nur Hochzeiten im Muazzam Palast gefeiert. Mittlerweile finden dort verschiedene Tagungen von Unternehmen, Betriebsfeste, Weihnachtsfeiern oder Abi-Bälle statt. Die Eventlocation ist längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die Kunden kommen aus Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen und aus Marl. Die verkehrsgünstige Lage nahe der B 224 ist da sicherlich ein Standortvorteil. Erste Buchungen von Gymnasien aus den Nachbarstädten für den krönenden Abschluss der Schulzeit sind für das Jahr 2021 bereits bestätigt.

Die Inhaberin des Muazzam Palastes, Canan Demircan, sitzt in einem edlen Sessel auf der Bühne, die eigens für das Brautpaar vorgesehen ist. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Zunächst feiern die Jecken der Karnevalsgesellschaft (KG) 13 am 11. Februar ihre Sitzung im Muazzam Palast. Danach folgt am 20. Februar aus Sicht von Fatih Demircan „eine große Herausforderung“. Die Rede ist von der Damensitzung der Kleinen Karnevalsgesellschaft. Hunderte kostümierte Frauen werden an diesem Tag im Palast die fünfte Jahreszeit genießen. „So eine Veranstaltung hatten wir noch nie“, sagt er und lacht. Und am 28. Februar sind Gladiatoren zu Gast. Dann steigt die dritte Auflage des Kampfsport-Events Gladiators Bowl. „Wir bauen dafür extra einen Ring mitten im Saal auf“, erklärt Demircan.