Bottroper Movie Park meldet versöhnlichen Saisonabschluss

Acht Tage beim Halloween Horror Festival waren ausverkauft. Das trug bei zu einem soliden Besucherzuwachs im Vergleich zum Vorjahr.

Der Movie Park schließt die Jubiläumssaison mit einem erfolgreichen Halloween Horror Festival und einem soliden Besucheranstieg im Vergleich zum Vorjahr ab. Auch für den Sommer meldet der Film- und Freizeitpark einen zufriedenstellenden Besucherzuwachs.

Zum 25-jährigen Bestehen spendierte der Park seinem Publikum die neue Familienachterbahn „Movie Park Studio Tour“. Positive Schlagzeilen konnte der Park auch in Hinblick auf sein Corona-Konzept schreiben: „Unser Hygiene- und Infektionsschutzkonzept hat wieder gegriffen. Keinerlei Infektionsketten unter unseren Gästen und Mitarbeitern wurden nachgewiesen“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Kirchhellen:

„Im Laufe des Jahres wurde das Konzept immer wieder an die aktuellen Gegebenheiten angepasst, unter anderem um die 3-G-Regel erweitert. Die Besucher kannten die meisten Maßnahmen jedoch bereits aus dem letzten Jahr und waren mit der Situation vor Ort gut vertraut. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei den Behörden für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Auch allen Besuchern und Mitarbeitern gilt ein großer Dank für die gute Kooperation.“

Verspäteter Start in die Saison

Wegen des Corona-Lockdowns konnte der Park erst Anfang Juni in die Saison starten, bedauert Backhaus. „Natürlich können wir auch in der zweiten Corona-Saison nicht an die Besucherrekorde der vergangenen Jahre anknüpfen. Aufgrund des Lockdowns konnten wir erst rund 60 Tage später in die Saison starten und mussten uns auch dieses Jahr wieder an Kapazitätsbegrenzungen halten“, so Thorsten Backhaus. „Wir können aber eine konstant positive Entwicklung in den Besucherzahlen im Vergleich zum letzten Jahr erkennen. Zudem haben wir trotz Pandemie mit der ‚Movie Park Studio Tour‘ eine neue Hauptattraktion für unsere Gäste eröffnet. Der neue Coaster kommt sehr gut bei unseren Besuchern an und stellt einen wichtigen Meilenstein für die zukünftige Entwicklung des Parks dar.“

Das sieht auch die Fachwelt so. Bei den „Parksmania Awards 2021“ setzte sich die „Movie Park Studio Tour“ als „European Top New Attraction“ international in Szene. Auch bei den „parkscout | plus Awards“ rückte sich die Attraktion als „Europe‘s Best New Rides in 2021“ und „Germany’s Best New Rides in 2021“ ins Scheinwerferlicht. Bei den European Star Awards kam die Achterbahn unter die „Best New Coasters“.

Besucherzuwachs in den Sommerferien und beim Horrorfestival

Das Halloween Horror Festival im Movie Park war an acht Tagen ausverkauft. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Trotz strikterer Coronamaßnahmen als im Vorjahr konnten wir in dieser Sommersaison einen soliden Besucherzuwachs verzeichnen. Während der Ferienbeginn noch eine schlechte Wetterlage mit sich brachte, so hat sich das Besucheraufkommen von Anfang bis zum Ende der Sommerferien hin kontinuierlich gesteigert. Vor allem in den letzten Wochen waren wir bei schönem, stabilem Wetter gut ausgelastet“, sagt Thorsten Backhaus.

Im Herbst habe sich der Besucheranstieg fortgesetzt. „Mit dem Halloween Horror Festival konnte der Park noch einmal eine Menge Besucher anziehen und die Saison 2021 ihr versöhnliches Ende finden“, billanziert Backhaus. Die Beliebtheit des Festivals spiegelte sich auch in den Verkaufszahlen wider: An zwölf Eventtagen wurde die Kapazitätsgrenze nahezu erreicht, acht Tage davon war das Halloween-Event sogar ausverkauft.

Parkchef hofft auf reguläre Saison 2022 Ausblick: „Natürlich hoffen wir auf einen regulären Parkbetrieb in der nächsten Saison. Ob bestimmte Maßnahmen fortbestehen werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen und sind gespannt auf die politischen Entscheidungen“, fasst Thorsten Backhaus zusammen. „Wir hoffen jedoch auf einen regulären Saisonstart und darauf, unsere bisher geschlossenen Attraktionen wie die Stuntshow ‚Crazy Cops New York‘, das 4-D Kino, ‚Time Riders‘ und ‚The Lost Temple‘ wieder öffnen zu können.“ Sollte es die Pandemielage zulassen, so sollen die Studiotore des Movie Parks wieder am 25. März 2022 öffnen.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop