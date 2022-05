Bottroper Motorradfahrer bei Unfall auf A 44 schwer verletzt

Bottrop / Unna. Bei einem Unfall auf der A 44 bei Unna wurde ein Bottroper Motorradfahrer schwer verletzt. Es besteht der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum.

Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Bottrop wurde bei einem Unfall auf der A 44 am Sonntagnachmittag schwer verletzt. Der Mann war Zeugenangaben zufolge gegen 17.15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen den Kreuzen Unna-Ost und Dortmund/Unna stockte nach Polizeiangaben der Verkehr. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 51-Jährige offenbar, dass ein 45-jähriger Pole vor ihm seinen Transporter kurzzeitig abbremsen musste und fuhr mit seinem Motorrad auf, so die weitere Schilderung der Polizei.

Schwer verletzt brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Weil es Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und auch Drogenkonsum im Vorfeld gab, wurden ihm dort Blutproben entnommen. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, müssen zudem nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Autobahn musste zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden

Während der Unfallaufnahme mussten zwischenzeitlich der mittlere und linke Fahrstreifen der A 44 gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.500 Euro.

