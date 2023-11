Bottroper Motoröl-Dieb: Wer kennt diesen Mann?

Bottrop. Die Polizei sucht nach einem Dieb. Der Mann soll zweimal Motoröl von einer Tankstelle in Bottrop gestohlen haben. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei fahndet nach einem Motoröl-Dieb. Der Mann soll an zwei Tagen – am 29. August sowie am 12. September – von einer Tankstelle an der Horster Straße jeweils vier Flaschen Motoröl gestohlen haben.

Dabei ist er von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Die Fotos wurden nun zur Fahndung freigegeben. (Lesen Sie hier, warum Fahndungsfotos so spät veröffentlicht werden)

Die Polizei fahndet nach diesem Mann in Bottrop. Foto: Polizei

Wer den Mann erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

