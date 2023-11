Bottroper Mio Minibar verwandelt sich in Après-Ski-Hütte

Bottrop. Auf der Bottroper Gastromeile schneit es ab Donnerstag: Das Mini Mio in der ehemaligen Kasbar verwandelt sich in eine Après-Ski-Hütte.

Schnee ist ja eher selten im Bottroper Winter, aber ab Donnerstag rieseln auf der Gastromeile regelmäßig weiße Flocken. Dann eröffnet in der Mio Minibar, gegenüber dem Mio 1889, die Glühwein-Après-Ski-Bar – mit zweimal täglichen „Snowtimes“.

Mindestens bis Jahresende will Mario Grube, Betreiber der beiden Mios, die winterliche Location öffnen – immer donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr, das erste Mal am 16. November, pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes. Um 17 und 19 Uhr schmeißt er an den Öffnungstagen die Schneemaschine an.

Après-Ski-Hütte auf der Bottroper Gastromeile: Gäste in Skikleidung erwünscht

Richtige Après-Ski-Atmosphäre soll auf der Bottroper Gastromeile entstehen. „Die Kellner servieren in Ski-Klamotten“, sagt Mario Grube. „Es haben sich auch schon Gäste in Skischuhen angekündigt.“ Wer im Schnee-Outfit kommt, erhält einen Gratis-Schnaps, natürlich klassisch Williams „Willi“ Birne.

Den Glühwein gibt’s im Mio für 3,50 Euro. Gegessen werden kann weiterhin im Mio 1889, in der Après-Ski-Bar steht nur eine Jausen-Platte auf der Karte. Die Winter-Aktion richtig sich nicht nur an Feiernde, sondern auch an Familien, Kinder-Punch wird auch angeboten.

