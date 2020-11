Bottroper Marienhospital reagiert auf Corona-Welle besorgt

Die Ärzte und ihre Teams in den Bottroper Krankenhäusern sehen die stark steigende Zahl der Corona-Infektionen mit Sorge. „Ich habe die Befürchtung, dass die Zahl der Corona-Patienten noch weiter zunehmen wird. Wir werden dadurch zunehmend Probleme wegen der Belegung der Intensivbetten bekommen“, sagt zum Beispiel Dr. Markus Peuckert. Dabei gehe es keineswegs um die Bettenkapazität allein. „Wir brauchen ja auch besonders geschultes Personal, dass sich dann um die Intensivpatienten kümmern kann“, erklärte der Chefarzt für Innere Medizin am Marienhospital. Personalengpässe gab es aber in diesem Sektor auch schon von Beginn der Corona-Krise überall.

Zurzeit werden im Marienhospital 14 Corona-Patienten behandelt, zwei davon intensiv. „In den meisten Fällen verläuft auch eine Covid-19-Erkrankung relativ milde und kann zu Hause auskuriert werden“, erläutert der Chefarzt. Mit schnell zunehmenden Corona-Infektionen wachse aber eben auch die Zahl der Patienten, die eine intensive Behandlung brauchen. Betroffenen seien dann keineswegs nur ältere Menschen. Die jüngste Patientin, die die Teams im Marienhospital an einer Covid-19 Erkrankung behandelt haben, ist 25 Jahre alt.

Auch in der Kinderklinik werden Covid-19-Patienten behandelt

Insgesamt kann das Marienhopital in der Erwachsenenintensivmedizin unter Notfallbedingungen 22 Intensivbetten stellen. Diese sind aber selbstverständlich nicht allein für Corona-Fälle reserviert. „In der Kinderintensivmedizin hätten wir 18 Betten, davon sechs Beatmungsplätze, wobei die Verläufe bei Kindern ja glücklicherweise in der Regel mild sind“, berichtet der Chefarzt. „Aber auch in unserer Kinderklinik werden zunehmend Covid-Patienten behandelt“, betont Dr. Markus Peuckert.

Den schnellen Anstieg der Corona-Infektionen sieht der Chefarzt als alarmierend an. „Wenn das in dieser Geschwindigkeit so weiter geht, kommt der Lockdown sicherlich nicht zu früh“, meint er. Den meisten Corona-Patienten können die Mitarbeiter gut helfen. Eine Intensivbehandlung für Erkrankte mit schweren Corona-Symptomen aber gut zehn Tage, bis die Patienten wieder so weit seien, das Krankenhaus zu verlassen. Auch im Marienhospital sei leider aber auch schon eine Patientin an einer Covid-19-Erkrankung gestorben, bedauert der Mediziner.

Vor der Aufnahme von Patienten sind Corona-Tests Pflicht

Corona-Teströhrchen - Tests auf das Virus sind vor der Aufnahme der Patienten Pflicht. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bisher sei es im Marienhospital selbst nicht zu einer Corona-Infektion gekommen, weder bei Patienten noch bei Mitarbeitern. „Wir schaffen es gut zu verhindern, dass sich Covid-19 bei uns verbreiten könnte“, betont der Chefarzt. Seit Februar habe es keinen Corona-Infektion unter den eigenen Mitarbeitern mehr gegeben. Zu Beginn der Pandemie habe es zwei Fällte gegeben: die Mitarbeiter wiesen aber keine typischen Corona-Symptome auf. Das Risiko sei damit aber jetzt nicht als gering einzuschätzen. „Der große Vorteil gegenüber der ersten Corona-Welle ist aber, dass wir jetzt über Schutzvorkehrungen und Schutzkleidung verfügen“, sagt Markus Peuckert.

Bei der Aufnahme von Patienten geht das Marienhospital sehr vorsichtig vor. „Alle Patienten müssen vorher getestet werden. Wenn die Tests negativ ausfallen, kommen sie auf die Stationen“, erklärt der Arzt. Notfallpatienten werden sofort auf eine bestimmten Station aufgenommen, um dann dort testen zu können. „Diese Station ist vollkommen isoliert, damit sich das Coronavirus nicht im Haus verbreiten kann“, erklärt der Mediziner.

Im Bottroper Marienhospital herrscht Besuchsverbot

Wie im Knappschaftskrankenhaus herrscht auch im Marienhospital derzeit ein Besuchsverbot. „Wir sind ja hier in einem Hochrisikogebiet, betont der Mediziner. Das Hospital lässt aber unter Schutzvorkehrungen auch Ausnahmen zu. „Diese gelten für Angehörige von Patienten, die palliativ behandelt werden oder für Väter, die zu ihren Frauen in den Kreißsaal wollen. Auch für Eltern, die ihre Kinder besuchen müssen, machen wir solche Ausnahmen“, erklärte der Chefarzt.