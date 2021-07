Bottroper machen 219.045 Kilometer beim Stadtradeln

Kilometerfresser: 702 Kilometer hat der Leiter der Sekundarschule Kirchhellen Stefan Völlmert während des „Stadtradelns“ per Rad zurückgelegt. Das Bild zeigt ihn beim Start der Aktion mit (von links) Jasmin Hornstein, Oberbürgermeister Bernd Tischler und Dezernent Klaus Müller zu Beginn der Aktion. Bildrechte: Stadt Bottrop

Bottrop. Neue Rekorde bei der dreiwöchigen Radfahraktion „Stadtradeln“: Die Zahl der Teilnehmer hat sich gegenüber 2020 mehr als verdoppelt.

Vom 13. Juni bis zum 3. Juli hat die Stadt zum neunten Mal an der Kampagne „Stadtradeln“ teilgenommen und dabei einen neuen Rekord erzielt: 939 Radlerinnen und Radler haben 219.045 Kilometer zurückgelegt, 77.304 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020.

„Aus den Erfahrungen des Corona-Jahres 2020 war zu erwarten, dass auch 2021 ein Stadtradeln-Rekordjahr wird. Dass es aber zu einem derartigen Anstieg der Anzahl der Fahrenden und auch einem deutlichen Anstieg der gesamten Kilometerzahl kommen würde, damit hätte keiner gerechnet“, so Jasmin Hornstein vom Stadtplanungsamt.

68 Teams haben mitgemacht

Auch die Anzahl der Teams hat sich auf 68 erhöht. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Fahrrad von vielen Bürgerinnen und Bürgern als sinnvolles Verkehrsmittel gerade in Zeiten der Corona-Pandemie angesehen wird. Am erstmals ausgetragenen Wettbewerb „Schulradeln“ haben sich sieben Bottroper Schulen beteiligt. Schüler, Lehrkräfte und Eltern konnten ihre gefahrenen Kilometer auf dem Schulweg oder in der Freizeit sammeln.

Den Titel der aktivsten Schule hat sich die Sekundarschule Kirchhellen mit 16.146 Kilometern gesichert, dicht gefolgt vom Josef-Albers-Gymnasium mit 14.479 Kilometern und dem Heinrich-Heine-Gymnasium mit 12.146 Kilometern. Die Schule mit den meisten aktiven Teilnehmenden war ebenfalls das Josef-Albers-Gymnasium mit 123 Radelnden.

Bestmarke in der Einzelwertung

Von allen Teams ist das teilnehmerstärkste die Diakonie Bottroper Werkstätten mit 56 aktiven Radlerinnen und Radlern. Auf dem zweiten Platz landete die Ehrengarde Prosper Haniel und auf dem dritten Platz die MC Bauchemie. Die höchste Kilometerzahl hatte das Team Radler 07 Bottrop mit 21.975 Kilometern. Dahinter landete die Diakonie mit 16.861 Kilometern, gefolgt von der Ehrengarde Prosper Haniel mit 16.042 Kilometern.

In der Einzelwertung setzte Wolfgang Stöver erstmals mit 2.346 Kilometern die Bestmarke. Stefan Völlmert, Schulleiter der Sekundarschule Kirchhellen, der im gesamten Aktionszeitraum sein Auto nicht genutzt hat und wochentags von Essen nach Kirchhellen mit dem Fahrrad gependelt ist, hat mit 702 Kilometern ein beachtliches Ergebnis erzielt und geht so mit gutem Beispiel für Schüler und Berufspendler voran. Die besten Teams sowie die besten Einzelradelnden werden aufgrund der Corona-Lage erst im Herbst bei einer Siegerehrung geehrt und beschenkt.

