Bottroper Linkspartei klagt über Zerstörung und Bedrohungen

Bottrop Das Büro der Linkspartei in Bottrop wurde in den letzten Wochen mehrfach Ziel von unbekannten Randalierern. Wie ihre Ratsleute darauf reagieren.

Die Linkspartei in Bottrop berichtet über Zerstörungen an ihrem Parteibüro an der Brauerstraße sowie über wiederholte Bedrohungen. Allein in den zurückliegenden eineinhalb Monaten sei es zu fünf Attacken auf das Büro der Partei gekommen, die mit zwei Mitgliedern im Bottroper Stadtrat vertreten ist. Der Schaden belaufe sich auf hunderte Euro.

„Derzeit müssen wir davon ausgehen, dass es jemand vermehrt auf uns abgesehen hat“, meint Ratsherr Sven Hermens. So habe es Gewaltaktionen gegen Schaukästen, Briefkästen, Klingel und Türschlösser, sowie gegen Rollläden, an der Haustür und gegen die Hausfassade gegeben. „Wir lassen uns von solchen offenkundig politisch motivierten Angriffen nicht einschüchtern“, erklärte Sven Hermens.

Bottroper Linke: Sicherheitsglas durch mehrere Angriffe zerstört

Der Ratsherr berichtet, dass Anfang Dezember unbekannte Täter so heftig auf die Sicherheitsglasscheibe des Schaukastens am Büro der Linken geschlagen hatten, dass die Scheibe Sprünge aufwies. Endgültig zerstört worden sei die Scheibe des Informationskastens schließlich Mitte Dezember bei der dritten Attacke dieser Art.

Schon im November hatten demnach Unbekannte an dem Büro Namensschilder am Briefkasten beschädigt und gewaltsam eine Türklingel sowie einen Hinweis auf die Sozialberatung entwendet. In allen Fällen wurde Strafantrag gestellt, teilte Ratsherr Sven Hermens mit. In der ersten Januar-Woche sei dann schließlich auch noch die provisorische Abdeckung zum Schutz vor Glasscherben gestohlen worden.

Drohschriften und Hakenkreuze an Parteibüros

Der Ratsherr erinnert daran, dass das Büro der Bottroper Linken nicht zum ersten Mal Ziel gewalttätiger Attacken ist. So war vor einigen Jahren auf das Büro geschossen worden. „Noch vor wenigen Wochen haben wir eine Bedrohung angezeigt, die uns aus dem verschwörungsideologischen Spektrum eingeworfen wurde“, berichtet Hermens. Einschüchterungsversuche aus dem rechtsradikalen Spektrum habe es ebenfalls schon vielfach gegeben.

Sowohl die Parteizentrale der Bottroper SPD als auch der Linken waren auch schon mit Hakenkreuzen und Drohungen beschmiert worden.

